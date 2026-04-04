2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Jong Ajax geeft voorsprong weg: "Dan heb je de pest erover in"

bron: ESPN
Paul Nuijten van Ajax
Paul Nuijten van Ajax Foto: © Pro Shots

Jong Ajax ging vrijdagavond opnieuw onderuit. Trainer Paul Nuijten meent dat de nederlaag bij koploper ADO Den Haag wel genoeg perspectied biedt. 

De opvolger van Oscar Garcia was niet blij met het resultaat. "Als je niet wint, dan heb je de pest erover in", vertelt hij na afloop aan ESPN. "Ik denk dat we het eerste halfuur goed in de wedstrijd zitten. Ondanks de korte voorbereiding op deze wedstrijd, kwamen we goed voor de dag in het eerste halfuur." Jong Ajax gaf een 0-2 voorsprong echter weer snel uit handen. 

Nuijten zag dat zijn ploeg vooral het laatste halfuur niet meer mee kon met ADO. "We hebben een aantal jongens bij de nationale ploeg die drie keer negentig minuten hebben gespeeld en die zijn woensdag teruggekomen. Dat zie je dan ook terug", legt hij uit. "Deze jongens moeten voorbereid worden op drie wedstrijden in zeven dagen. Daarin moeten ze ontwikkelen."

De nederlaag in Den Haag biedt wel perspectief voor de jonge oefenmeester. "De kopjes laten hangen, dat is niet gebeurd. Alleen, dat is niet voldoende. Je wil er uiteindelijk een wedstrijd van maken. Je weet dat het Haags kwartiertje eraan komt en dan moet je de mouwen opstropen", besluit hij. 

