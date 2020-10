Geschreven door Auke Kooreman 31 okt 2020 om 10:10

Jong Ajax opende de tweede periode tegen Almere City, maar achteraf bleek het een regenachtige avond om snel te vergeten. Jong Ajax stond met rust al 0-3 achter en wist de stand niet om te draaien. Almere City won voor het eerst van Jong Ajax op De Toekomst.

Het was een verschrikkelijke start van Jong Ajax. Na 4 minuten stonden de Amsterdammers al op een 0-2 achterstand. Twee keer werden de jonge spelers makkelijk geklopt in de lucht. Jong Ajax was slordig aan de bal en leek nog met hun hoofd nog in de kleedkamer te zitten. Almere City profiteerde daar uitstekend van en kwam dankzij een eigen doelpunt van Kasanwirjo en hun vaste spits Thomas Verheydt op een 0-2 voorsprong. Ole Tabiasen had vroeg een comfortabele voorsprong, maar ondanks dat was de trainer van Almere City erg actief langs de zijlijn bezig. De Deense oefenmeester gaf vooral aanwijzingen voor de manier van drukzetten , want Almere gaf logischerwijs de bal met alle liefde aan Jong Ajax. Ondanks dat thuisploeg de bal kreeg, wisten de spelers er niet echt raad mee. Almere City stond goed gepositioneerd en ging optimaal met de kansen om. In de 25ste minuut was de uitploeg weer heel efficiënt. Oussama Bouyaghlafen en Elias Sorensen combineerde snel rond de zestien van Jong Ajax en creëerde de 0-3. Sorensen was de gelukkige en schoot de bal langs Kotarski, die al 3 doelpunten om zijn oren had gekregen in het eerste gedeelte van de eerste helft.

Mitchell van der Gaag kookte van binnen naar alle waarschijnlijkheid. Jong Ajax stond te slapen en verdedigde als natte kranten. In de media gingen de verhalen al rond dat Jong Ajax niet zonder Brian Brobbey kon, maar je zou eerder Kjell Scherpen zeggen. De boomlange doelman was betrokken bij 4 van de 5 overwinningen dit seizoen en kreeg in die 4 wedstrijden, maar 3 goals tegen. Kotarski was daarentegen pas een keer betrokken bij een overwinning en kreeg in zijn 4 gekeepte wedstrijden 10 doelpunten tegen. De keeper ging vrijdagavond ook niet geheel vrijuit en kwam 10 minuten voor rust goed weg.

Almere City stond met rust al op een comfortabele voorsprong en waren hard op weg naar een nieuw record. Het record ongeslagen stond op 10 wedstrijden, maar naar alle waarschijnlijkheid wist de uitploeg al in de rust dat het record verbroken werd. Dat Almere City in vorm is was bekend, maar de uitploeg wist nog nooit te winnen op De Toekomst. Jong Ajax won regelmatig op De Toekomst met grote cijfers, maar dat was vrijdagavond wel anders.

De regenachtige avond maakte de wedstrijd alleen, maar verschrikkelijker voor Van der Gaag en zijn staf. Na de eerste 10 minuten van de tweede helft werd de trainer van Jong Ajax niet veel gelukkiger. Kotarski was nadrukkelijk bezig met neerzetten van de muur, maar het mocht niet baten. Frederick Helstrup was vanuit de vrijetrap trefzeker en opende de score in de tweede helft. Geen minuut later was Helstrup weer nadrukkelijk aanwezig, maar deze keer niet in de positieve zin. De verdediger maakte in het zestienmeter gebied een overduidelijke overtreding en de Amsterdammers kregen een penalty toegekend. Kenneth Taylor stond bovenaan de lijst als het ging om penalty’s en liet zien waarom. Jong Ajax deed wat terug, maar het leek niet op de start van een veelbelovende comeback.

In de 62ste minuut wisselde Van der Gaag een opmerkelijke speler. Hassane Bande was na een huurperiode terug en weer actief in Amsterdam. De jarige aanvaller was vrijdag 22 geworden en maakte zijn rentree voor Jong Ajax. De buitenspeler werd na succesvolle periode in België naar Ajax gehaald, maar een zware langdurige blessure gooide roet in het eten. Bande wist net als zijn ploeggenoten geen potten te breken en liepen vrijdagavond tegen de derde forse nederlaag aan. De Amsterdammers slaagden er niet in om simpel positiespel te spelen en creëerden naast het half verdedigen heel weinig kansen de gehele wedstrijd.