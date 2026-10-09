Jong Ajax hard onderuit: rode kaart maakt rampavond compleet

Jong Ajax heeft donderdagavond een pijnlijke nederlaag geleden tegen VVV-Venlo. Op Sportpark de Toekomst gingen de Amsterdammers met 0-3 onderuit. Tot overmaat van ramp eindigde de ploeg het duel met tien man na een rode kaart voor Diego Pugno.

Jong Ajax kreeg daarna wel mogelijkheden. Via Emre Ünüvar en Jano Monserrate kwam Leo Salazar in kansrijke positie, maar zijn inzet werd geblokt. Niet veel later zette Salazar Nash aan het werk, waarna Ünüvar alleen voor doelman Youri Schoonderwaldt verscheen. Zijn poging eindigde via de keeper op het dak van het doel.

Na bijna een uur spelen verdubbelde VVV de marge. Gino Schmidt kreeg na een hoekschop een tweede mogelijkheid en schoot de bal hard in het dak van het doel. Daarna voorkwam Charlie Setford aanvankelijk nog een nieuwe treffer, maar even later ging het alsnog mis. Jahyendrow Amour maakte een overtreding op Zuliani en VVV kreeg een strafschop. Philip Heise schoot vanaf elf meter de 0-3 binnen.

De avond werd nog vervelender toen Pugno rood kreeg. De spits speelde de bal te ver voor zich uit en probeerde dat met een onbesuisde sliding te herstellen. De scheidsrechter stuurde hem direct van het veld. Met tien man wist Jong Ajax de schade vervolgens beperkt te houden, waardoor 0-3 ook de eindstand werd.