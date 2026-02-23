Jong Ajax houdt een punt over aan het uitduel tegen FC Emmen

Óscar García heeft met Jong Ajax een punt overgehouden aan het uitduel met FC Emmen. Na de eerste overwinning onder zijn leiding, vorige week tegen FC Dordrecht (0-1), hoopte de trainer opnieuw drie punten te pakken. Dat lukte niet: in Drenthe bleef het 0-0.

Bij Jong Ajax startte onder meer A-selectiespeler Aaron Bouwman in de basis. Het duel ging negentig minuten lang gelijk op, zonder dat een van beide ploegen echt de doorslag wist te geven. Don-Angelo Konadu kreeg een van de grootste kansen voor de Amsterdammers, maar de spits slaagde er niet in de bal tegen de touwen te werken.

Ook Emmen wist het net niet te vinden, waardoor de brilstand op het scorebord bleef staan. Door het gelijkspel blijft Jong Ajax hekkensluiter in de Keuken Kampioen Divisie. Emmen schiet met het punt weinig op en staat met dertig punten op de vijftiende plaats.