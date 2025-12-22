Kick Off Podcast
Verweij geeft update: "Zou zomaar zijn laatste wedstrijd kunnen zijn"
Het laatste Ajax Nieuws

Jong Ajax houdt minuut stilte voor overleden vriendin Verkuijl

Arthur
bron: ESPN
Mark Verkuijl
Mark Verkuijl Foto: © Pro Shots

Jong Ajax-middenvelder Mark Verkuijl (19) heeft deze week een groot persoonlijk drama meegemaakt, zo meldt ESPN. Zijn 21-jarige vriendin overleed donderdagmiddag na een ernstig ongeluk in Ede. Tijdens het hardlopen werd zij aangereden en later in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden.

Binnen Ajax is het nieuws met grote verslagenheid ontvangen. Tijdens het Keuken Kampioen Divisie-duel tussen Jong Ajax en RKC Waalwijk maandagavond (20:00 uur) zal er stilgestaan worden bij het overlijden van het jonge slachtoffer uit Veenendaal. Voor de wedstrijd wordt ook een minuut stilte gehouden.

Het ongeluk gebeurde donderdag rond 17:30 uur op een weg tussen Ede en Veenendaal. Het slachtoffer liep in de buurt van haar woonplaats op de parallelweg van de A12 toen zij door een auto werd geraakt. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, maar de klap bleek fataal. De bestuurder van de auto, een 54-jarige vrouw uit Veenendaal, reed na het ongeluk door. Later die avond kon zij thuis door de politie worden aangehouden.

Mark Verkuijl
Verschrikkelijk: Vriendin Jong Ajax-speler overleden na aanrijding Lees ook
