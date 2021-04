Geschreven door Jessica Westdijk 05 apr 2021 om 20:04

Jong Ajax heeft maandagmiddag gelijk gespeeld tegen Helmond Sport. In het gure winterweer eindigde het duel in 1-1.

In het Brabantse zonnetje begon Jong Ajax, dat in de eerste helft de wind tegen had, voortvarend. Giovanni raakte al vroeg in de wedstrijd de paal. De bal kwam weer terug het veld in, maar de rebound was aan niemand besteed. De jonge Ajacieden wisten een paar keer prima te combineren en waren snel in de omschakeling, maar veel grote kansen leverde dat niet op. Al was het wel Giovanni die nogmaals gevaarlijk werd, toen Stijn van Gassel even weg was uit zijn doel. De inzet van de Braziliaan werd echter nog van de lijn gehaald door een verdediger. De thuisploeg kreeg ook wat kansjes, maar Daan Reiziger redde goed. Halverwege de eerste helft sloeg het weer plotseling om en trok er een flinke sneeuw- en hagelbui over Helmond. Dat kwam het spel niet ten goede, er gebeurde daarna nauwelijks meer iets noemenswaardigs.

Na rust keerde Ajax met één wissel terug op het veld. Ar’jany Martha kwam in de ploeg voor Sontje Hansen. Toch bracht dat niet meteen waar Ajax op hoopte. Sterker nog, de ploeg kwam op achterstand. Helmond Sport hing al een tijdje voor de goal van Jong Ajax en na een scrimmage was het raak. Van Keilegom had meteen daarna een goede kans op de 2-0, maar zag zijn schot voorlangs gaan. Bij Jong Ajax gingen vervolgens Giovanni en Alex Mendez naar de kant voor Max de Waal en Kristian Hlynsson. De ploeg van Mitchell van der Gaag werd wat gevaarlijker. Zo mocht Quinten Timber ver komen. Hij slalomde de zestien in en kon uithalen, maar zijn schot eindigde naast het doel. Even later was het wel raak. Ar’jany Martha stuurde Youri Regeer goed weg met de buitenkant van de voet. Regeer keek goed opzij en zag Naci Ünüvar daar vrij staan. Ünüvar kon het afmaken: 1-1.

Omdat het spel een tijdje stil had gelegen vanwege wissels en blessures, kwamen er zes minuten blessuretijd bij. Daarin ging Helmond Sport nadrukkelijk op zoek naar de winnende goal. Het slaagde daar echter niet in. Beide ploegen hielden dus 1 punt over aan het duel. Aankomende vrijdag neemt Jong Ajax het thuis op tegen TOP Oss.