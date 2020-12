Geschreven door Auke Kooreman 22 dec 2020 om 13:12

Jong Ajax verloor maandagavond de laatste wedstrijd van 2o2o. Mitchell van der Gaag had lange tijd geen zorgen, maar dat veranderde allemaal na de rode kaart van Hassane Bandé.

De laatste wedstrijd van het jaar, maar voor Domink Kotarski misschien wel voor een langere tijd zijn laatste wedstrijd voor Ajax. In de wandelgangen gaan de geruchten dat Ajax de jonge keeper een half jaar wil verhuren. Na 10 minuten te hebben gespeeld werd de wedstrijd opengebroken. Youri Regeer leverde een geweldige voorzet af op Arjany Martha die de bal alleen nog hoefde aan te raken. Na de eerste 10 minuten was er maandagavond niet een bovenliggende partij, maar de Amsterdammers wisten wel vroeg op voorsprong te komen.

Andries Jonker moest in de bus richting Amsterdam vanwege veel afwezigen nog veel puzzelstukjes op de juiste plek zetten. Het gehavende Telstar stond met een grote aangepaste opstelling wel hun mannetje, maar moest na 19 minuten Benaissa Benamar noodgedwongen wisselen. De centrale verdediger had te maken gehad met corona en was maandagavond weer voor het eerst aanwezig. Benamar speelde van 2012 tot 2015 voor Ajax en kwam via Volendam, ADO Den Haag en Twente bij Telstar. Niet alleen Jonker, maar ook Mitchell van der Gaag moest vroeg in de wedstrijd noodgedwongen gaan wisselen. Liam van Gelderen kwam net terug van de ziekenboog, maar leek maandagavond toch weer ongelukkig te moeten aansluiten. In de stortregen vielen de spelers een voor een uit op de Toekomst, maar dat gaf wel de kans voor de nog jongere verdedigers maandagavond. De ingevallen verdedigers Roscello Vlijter en Rio Hillen lieten zichzelf uitstekend zien tijdens de eerste helft en gingen allebei zonder een tegengoal de kleedkamer in.

Jong Ajax miste tegen Telstar ook een aantal belangrijke namen. Brian Brobbey, Naci Ünüvar, Devyne Rensch en Kenneth Taylor waren allemaal afwezig wegens blessures of eerste selectie van de Amsterdammers. De tweede helft begon opvallend slecht voor Jong Ajax. Van der Gaag zag zijn team geen doelpunt tegen krijgen, maar zag Hassane Bande met rood het veld verlaten. De aanvaller landde ongelukkig op de voet van Rashaan Fernandes. Scheidsrechter Droge zag het echter anders en trok zonder twijfel de rode kaart uit zijn borstzak. Jong Ajax kwam echter met 10 man wel in een enorm grote kansrijke positie voor de 2-0. Max de Waal kwam een-op-een met Jasper Schendelaar, maar wist de kans niet te verzilveren. De voorsprong werd niet door de thuisploeg vergroot, maar op gelijke hoogte gezet door uitploeg. Fernandes die eerder nog even kort het veld verliet wegens een blessure schoot in 53ste minuut de 1-1 tegen de touwen. Telstar had mede dankzij de rode kaart hun rug gerecht en moesten in 30 minuten tijd de onervaren Amsterdamse muur kapot spelen.

Van der Gaag was lang bezig om de muur goed dicht te metselen en zetten daarvoor twee mega snelle aanvallers neer. Martha en Jaymillio Pinas en mochten in de harde regenbui veel zware meters vooruit maken. Jong Ajax kwam in de tweede helft niet vaak in de zestien van Telstar, maar als de jonge spelers in de zestien kwamen waren zij telkens dicht bij een goal. De scherpte nam af en de vermoeidheid nam toe. Telstar profiteerde daar laat in de wedstrijd nog van en gingen door de late goal toch nog als lachende derde naar huis. Door de overwinnig kwam Jonker op een punt te staan van de 8ste plaats en verzekerde de uitploeg de 9de plaats. Jong Ajax sloot het 2020 af in het linkerrijtje op de 11de plaats.

Van der Gaag gebruikte in het seizoen 2020/21 al veel verschillende spelers. Maandagavond maakte Kian Fritz-Jim en Steven van der Sloot hun debuut. Van der Gaag maakte gebruik van een grote groep jonge jongens, maar dat was niet altijd vrijwillig. De coach had vanaf de eerste wedstrijd te maken met een wisselende selectie.