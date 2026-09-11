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Jong Ajax in eigen huis in slotfase onderuit tegen RKC Waalwijk

Max
bron: Ajax1
Jong Ajax - RKC Waalwijk
Jong Ajax - RKC Waalwijk Foto: © Pro Shots

Jong Ajax heeft vrijdagavond verloren van RKC Waalwijk. Het duel op De Toekomst eindigde in 0-2. 

Jong Ajax verkeerde in goede doen na overwinningen op Helmond Sport en Almere City, maar kon die vorm niet doortrekken tegen RKC Waalwijk. Na een mindere openingsfase kwamen de beloften van Ajax gedurende de eerste helft beter in de wedstrijd, maar zonder doelpunten. Na rust kreeg Jong Ajax opnieuw een paar kansen, maar RKC Waalwijk ging er in de slotfase met de overwinning vandoor. 

Zo blijven de Amsterdammers met zeven punten in zeven wedstrijden in het rechterrijtje van de KKD staan. RKC Waalwijk pakt na vier remises eindelijk weer een zege. 

Jong Ajax 0-2 RKC Waalwijk

84' Misidjan 0-1
90' Van der Veen 0-2

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