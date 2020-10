Geschreven door Auke Kooreman 20 okt 2020 om 09:10

De Amsterdammers speelden in een korte tijd tegen twee Jong elftallen en verlieten beide wedstrijden met 3 punten het hoofdveld van de Toekomst. Brian Brobbey was wederom aanvoerder en Naci Unuvar keerde weer terug in de selectie van Mitchell van der Gaag.

Jong Ajax-Jong Utrecht was het tweede duel in vier dagen tijd, maar de Amsterdammers brachten vanaf het begin veel intensiteit. Brian Brobbey en Giovanni waren voor de 10de minuut al gevaarlijk, maar Maarten Paes liet zien waarom Erwin van de Looi de doelpost van Jong Utrecht telkens oproept voor Jong Oranje. Utrecht kon ook vroeg in de wedstrijd gevaarlijk worden, maar de aanval was erg slordig in uitvoering. Ajax leek vroeg op voorsprong te komen, maar het aluminium en wederom Paes hielden het goal voor als nog schoon. Jong Ajax speelde aanvallend erg goed, maar Mitchel van der Gaag moest in de 18de minuut wel zijn eerste telleurstelling verwerken. De creatieve Amerikaanse middenvelder moest het veld geblesseerd verlaten.

Na de wissel bevond het spel zich vooral op het middenveld af en kwamen beide teams niet vaak in de zestien. Jong Utrecht kwam helemaal niet in de zestien van Jong Ajax en de Amsterdammers een enkele keer. Afgelopen vrijdag was er na 35 minuten meer gebeurd: 3 goals en een rode kaart dat het laatste zich niet herhaalde maandagavond was van der Graag erg blij mee. Het aantal was nog gelijk en dat gelde ook voor de stand. Jong Utrecht won nog maar in twee keer dit seizoen en moet regelmatig naar beneden kijken op de ranglijst. Jong Ajax kon na overwinningen op Go Ahead Eagles, Excelsior en afgelopen vrijdag Jong AZ wel weer naar boven kijken. Na een overwinning op Jong Utrecht zou de ploeg van der Graag boven Go Ahead Eagles en Excelsior komen te staan. De Amsterdammers komen dan terug in de top 8 waar de Amsterdammers de afgelopen seizoenen vaak te vonden waren. Utrecht had vooral veel grote namen meegenomen naar de toekomst, maar de Amsterdammers hadden het grootste aandeel in de eerste helft, maar het leverde nog geen doelpunten op.

Op de Toekomst was het afgelopen weekend erg rustig. De jeugdteams mogen dankzij de nieuwe maatregelen niet in actie komen in het weekend en vrouwen voorlopig ook nog niet. Dat zal de komende weken veranderen want de KNVB heeft al aangegeven dat zij de vrouwen zo snel mogelijk onder het kopje profvoetbal willen zetten. Wat aan de selectie van afgelopen vrijdag is veranderd is dat Naci Unuvar weer bij de selectie zit. Het supertalent heeft veel verwachtingen na te komen, maar was de afgelopen tijd niet 100% fit. De jonge middenvelder stond daardoor ook niet aan de start van de wedstrijd.

In de eerste helft hield Maarten Paes zijn ploeg op de been en in de tweede helft was Kjell Scherpen aan de beurt. De boomlange keeper stond vaak goed gepositioneerd, waardoor het heel makkelijk oogde, maar Scherpen liet zien dat die meer kon dan alleen goed staan. De doelman van Ajax kwam razendsnel uit zijn goal en maakte zichzelf breed. De lange armen van Scherpen voorkwamen een doelpunt en liet zichzelf positief zien aan toeschouwer Erik ten Hag. Wie zich ook positief lieten zien waren Brobbey en Hansen laatst genoemde zette zijn ploeg op voorsprong. Utrecht kon het schot van Brobbey nog blokken, maar op de rebound van Hansen waren Paes en zijn verdediging kansloos. De tweede helft was heel open en Utrecht liet meer van zich zien. De cameraman van FOX Sports moest maandagavond erg alert zijn om de aanvallen te kunnen filmen. Voor de schitterende 2-0 was de cameraman gelukkig erg alert. Terrence Douglas krulde de bal schitterend in de verre hoek. De linksback in een vaste waarde voor Jong Ajax en scoorde maandagavond zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal.

De wedstrijd leek gespeeld, maar Jordy Hilterman bracht het verschil kort na de 2-0 weer terug op 1 doelpunt. Jong Ajax reageerde goed tot twee keer toe gaf Brobbey de bal af in de zestien, maar zijn teamgenoten lieten het na om de voorsprong terug te brengen naar een verschil van 2 doelpunten. Als iemand anders het niet doet moet je het vaak, maar zelf doen en dat deed de aanvoerder dan ook. Hij bracht zijn verschil weer naar twee, maar Hilterman bracht geen 3 minuten later het doelpuntenverschil weer terug naar 1. Beide spitsen lieten zich nadrukkelijk zien voor de coaches van Utrecht 1 en Ajax 1. Brobbey werd afgelopen zondag bij FOX Sports al genoemd, maar moet het voorlopig doen met Jong Ajax. Individueel lieten veel spelers zich zien aan de coaches van het eerste elftal, maar Mitchel van der Graag zag uiteindelijk wel zijn spelers met de overwinning van het veld afstappen.