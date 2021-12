Geschreven door Idse Geurts 10 dec 2021 om 15:12

Jong Ajax heeft vandaag de kans om de periodetitel te winnen. Op dit moment is Jong Ajax al negen duels ongeslagen, waardoor ze aan een fantastische reeks bezig zijn. Als er van TOP Oss wordt gewonnen, hebben de mannen van John Heitinga de titel van de tweede periode binnen. Jong Ajax kan de periodetitel ook nog winnen wanneer er wordt gelijkgespeeld. In dat geval moeten FC Volendam en Excelsior echter ook puntenverlies leiden. Hetzelfde geldt als Jong Ajax verliest van TOP Oss.

In de Keuken Kampioen Divisie is er sprake van periodetitels. De ploeg die het beste gepresteerd heeft binnen een reeks van tien duels, wint deze titel. Een periodekampioen krijgt dan het ‘Bronzen Kampioensschild’ en een ticket voor de Keuken Kampioen play-offs. Hiermee kan promotie naar de Eredivisie worden afgedwongen. Dit laatste geldt echter niet voor Jong Ajax. Voor Jong Ajax is er helaas geen mogelijkheid om te promoveren.