Geschreven door Jordi Smit 15 mrt 2021 om 21:03

Het duel tussen Jong AZ en Jong Ajax is maandagavond in een 2-1 overwinning voor de Alkmaarders geëindigd. De Amsterdammers kwamen in de eerste helft nog wel op voorsprong, maar uiteindelijk ging de gastheer met de overwinning ervandoor.

Jong Ajax had de eerste minuten het balbezit, maar uiteindelijk was de eerste kans voor Jong AZ. Peer Koopmeiners kreeg de bal plotseling voor zijn voeten en schoot over. Ook Jelle Duin en Zakaria Aboukhlal kregen kort daarna mogelijkheden op de openingstreffer, maar beide spelers kregen de bal niet tegen de touwen. Ondertussen kreeg Jong Ajax eveneens de nodige kansen. Brian Brobbey gleed de bal uit een hoekschop richting doel, maar de AZ-verdediging blokte de poging. Uiteindelijk was het Jong Ajax dat alsnog op voorsprong kwam. Naci Ünüvar speelde de bal hoog op Brobbey, die deze met zijn borst aannam en terugkaatste. Daar stond Ünüvar intussen klaar om op doel te schieten. Zijn poging leek tegen de rechterpaal te verdwijnen, maar via de binnenkant van het aluminium was het alsnog raak: 0-1.

De thuisploeg liet zich niet van de wijs brengen en probeerde om de gelijkmaker te forceren. Mohamed Taabouni schoot eerst nog over, maar kort daarna viel de gelijkmaker alsnog. De Alkmaarders kwamen één-op-één voor Kjell Scherpen te staan, waarbij de keeper in eerste instantie nog in staat was om de bal te blokken. Vervolgens stond Duin echter vrij om alsnog de 1-1 in het doel te schieten. Een minuut later kreeg Duin wederom een poging om raak te schieten, maar deze keer was de doelverdediger wél de baas. Nog vóór rust kregen Hakon Evjen namens Jong AZ en Kian Fitz-Jim namens Jong Ajax een vrije schietkans, maar beide spelers schoten ver over het doel van de opponent. Daardoor gingen beide ploegen rusten met een gelijke stand op het scorebord.

Ook in het tweede bedrijf was de eerste mogelijkheid voor Jong AZ. Maxim Gullit stond aan de linkerkant van het speelveld volledig vrij en legde de bal vervolgens terug op Taabouni. Hij kon vrij schieten, maar schoot over. Uit de tegenaanval kreeg Brobbey de kans. De centrumspits kwam alleen voor keeper Hobie Verhulst te staan, maar schoot recht tegen de sluitpost aan. Kort daarna kreeg Sontje Hansen een schietkans. Hij schoot snoeihard richting het doel, maar raakte de rechterpaal. Na ruim een uur spelen mocht Brobbey, die een uitstekende wedstrijd speelde, naar de kant om uit te rusten voor het Europa League-duel van donderdagavond. Christian Rasmussen kwam op zijn plaats te staan.

Na 69 minuten spelen kwam Jong AZ voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong te staan. Kenzo Goudmijn ontving de bal aan het linkerkant van het veld, kapte slim naar binnen, kreeg ruimte en schoot zuiver in de korte hoek raak: 2-1. Ünüvar probeerde vervolgens direct wat terug te doen. Hij nam de bal vlak voor het zestienmetergebied aan en zocht de ruimte met zijn rechterbeen, maar zag Verhulst op tijd in actie komen om de poging tegen te houden. Beide ploegen kregen in het laatste kwartier nog enkele goede mogelijkheden, maar geen van alle kansen gingen het doel in. Daardoor ging Jong Ajax met een 2-1 nederlaag naar huis toe.

Opstelling Ajax: Scherpen; Kasanwirjo, Regeer, Llansana (37′. Van Gelderen), Baas (83′. Douglas); Warmerdam, Taylor, Fitz-Jim; Hansen (63′. Martha), Brobbey (63′. Rasmussen), Ünüvar (83′. Mendez)