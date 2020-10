Geschreven door Auke Kooreman 24 okt 2020 om 11:10

Speelronde 9: de avond van de eerste uitreiking van het bronzen schild. Normaliter strijd Jong Ajax daar ook voor, maar door de slechte seizoensstart hebben zij te veel punten laten liggen. De eerste periode goed afsluiten deden de Amsterdammers wel in het stadion De Geusselt.

De wedstrijd kwam moeilijk op gang, maar in de eerste tien minuten hadden beide clubs 1 kleine kans gehad. Trainers Darije Kalezic en Mitchell van der Gaag zagen allebei dat de doelpoging van hun team tegen het zijnet ging. Het was geen verrassing dat Jong Ajax zou domineren en het spel mocht bepalen. Bijna alle clubs uit de Keuken Kampioen Divisie hanteren namelijk die tactiek tegen de Amsterdammers. De jonge talenten voetballen heel makkelijk tussen de ruimtes, maar in Maastricht kwamen ze wel op achterstand. Jerome Deom pikte de bal op en twijfelde geen seconde. Het leek wel alsof de Amsterdammers even wakker geschud moesten worden. MVV kon welgeteld 2 minuten genieten van de voorsprong. Max de Waal dook de zestien in. De 18-jarige aanvallende middenvelder stond vrijdagavond op 10. Niemand viel hem aan dus schoot hij maar met zijn binnenkant geplaatst in verre hoek.

De twee doelpunten braken de wedstrijd open. MVV zakte wel in als de Amsterdammers de bal hadden, maar de club uit Maastricht zocht ook nadrukkelijk naar de 2-1. In de 41ste minuut was MVV het dichtst bij de voorsprong. Nordin Musampa maakte een persoonlijk fout, maar de thuisploeg profiteerde daar raar genoeg niet van. Arne Naudts was niet zelfzuchtig en legde bal breed aan Joeri Schroijen, maar de rechtsbuiten kreeg hem voor open doel niet achter Kjell Scherpen.

De eerste helft leverde hoogstwaarschijnlijk niet veel kijkers op voor FOX Sports, maar de tweede helft werd kort na rust wel aantrekkelijker voor de mensen die FOX Sports 3 aan hadden staan in woonkamer. 6 minuten na rust kwam Jong Ajax namelijk op een 1-2 voorsprong. Rensch stoomde over de rechterflank. Via het middenveld eindigde de bal uiteindelijk weer bij de rechtsback. De 17-jarige back was in de voorbereiding al trefzeker voor Ajax 1 en maakte vrijdagavond zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal voor Jong Ajax. De Amsterdammers leken de smaak te pakken. Max de Waal probeerde het van afstand, maar zijn tweede van de dag werd voorkomen door MVV-doelman Bill Lathouwers. Niet zijn tweede doelpunt, maar in de 61ste minuut kreeg de nummer 10 van Jong Ajax wel zijn eerste assist op zijn naam. Op het internet was men het niet helemaal eens over de doelpuntenmaker, maar Musampa kopte toch echt de 1-3 binnen.

Jong Ajax liet in de tweede helft aantrekkelijker spel zien en had na 25 minuten de stand uitgebreid naar 1-4. Giovanni is een vaste kracht dit seizoen voor Jong Ajax en maakte zijn tweede doelpunt in het stadion De Geusselt. Er kwam nog een goal bij. Brian Brobbey werd uitstekend gebruikt. De fysieke sterke spits is een uitstekend aanspeelpunt en is elke week de centrale verdedigers uit de Keuken Kampioen Divisie de baas. Jong Ajax speelde de bal strak door het midden. Brobbey liet met een kleine stuit de bal vallen op de ingevallen Naci Unuvar. Unuvar liet zijn kwaliteiten zien en schoot de bal strak achter Lathouwers. Jong Ajax herstelde zich van een matige eerste helft en Van der Gaat kan verder bouwen op de tweede helft.