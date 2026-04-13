Jong Ajax loopt tegen TOP Oss alweer tegen een nederlaag aan
Jong Ajax is er niet in geslaagd om een einde te maken aan de reeks van drie nederlagen op rij. In eigen huis ging het team onderuit tegen TOP Oss.
De Amsterdammers hadden in de eerste helft het overwicht, maar wisten dat niet om te zetten in doelpunten. Na rust sloeg Oss wel direct toe. Verdediger Leonel Miguel kopte raak uit een indraaiende hoekschop en zette de bezoekers op voorsprong.
Een kwartier voor tijd leek Jong Ajax toch nog langszij te komen. Een hoge voorzet van Don O’Niel werd binnengekopt door Pharell Nash, waardoor de hoop terugkeerde bij de thuisploeg. Lang duurde dat echter niet. Tien minuten voor tijd besliste Mauresmo Hinoke de wedstrijd met een fraai afstandsschot, waardoor Jong Ajax opnieuw zonder overwinning bleef. Grote smet op de wedstrijd was het uitvallen van Mylo van der Lans met een op het oog zware blessure.
