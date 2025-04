Jong Ajax met Regeer verliest in Doetichem tegen De Graafschap

Jong Ajax was zaterdagavond op bezoek bij De Graafschap. Youri Regeer ging mee met het beloftenteam van de Amsterdammers, die het zwaar hadden in Doetinchem. Ze kregen in de eerste helft twee doelpunten tegen en wisten het in de tweede helft niet meer recht te trekken. De wedstrijd eindigde in 2-0.

In de eerste helft bleef De Graafschap de bovenliggende partij. Ze kwamen nauwelijks in de problemen, terwijl Jong Ajax moeite had om in het ritme te komen. Kort voor rust claimde Jong Ajax vergeefs een strafschop, nadat Jeffry Fortes per ongeluk Rayane Bounida in het gezicht raakte in het strafschopgebied. De scheidsrechter liet echter doorspelen.

Na rust probeerde Jong Ajax het tij te keren. Met frisse krachten en meer aanvallende intenties kwamen de Amsterdammers beter in de wedstrijd. Jan Faberski was dicht bij de aansluitingstreffer met een harde knal net over het doel, en ook Bounida testte de doelman met een afstandsschot. Toch bleef De Graafschap overeind, mede dankzij enkele belangrijke reddingen van keeper Ties Wieggers.

In de slotfase bleef het spel op en neer golven, met kansen aan beide kanten. Invaller Kaya Symons kreeg nog een grote kans namens de thuisploeg, maar zijn inzet vloog over. Regeer werd in de 77e minuut gewisseld. Aan de andere kant slaagde Jong Ajax er niet in de defensie van De Graafschap te doorbreken.