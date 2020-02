Geschreven door Mitch Marinus 03 feb 2020 om 22:02

Jong Ajax heeft maandagavond met ruime cijfers van Go Ahead Eagles gewonnen. De Amsterdammers, die bij rust al met 3-0 leidden, scoorden via Danilo Pereira Da Silva (3) en Brian Brobbey.

De ploeg van Mitchell van Van der Gaag was in de aanloop naar deze wedstrijd gewaarschuwd, want de bezoekers uit Deventer scoorden in alle eerdere ontmoetingen in Amsterdam minstens twee keer. De twee treffers leken er vanavond lang niet in in te zitten, want nadat Brian Brobbey de wedstrijd in gang zette, was het vrijwel de gehele wedstrijd eenrichtingsverkeer.

De openingstreffer leek, nadat Brobbey door Juan Familia Castillo de diepte in werd gestuurd, al in de zevende minuut te vallen. De spits had alle tijd om de bal breed te leggen op de meegelopen Danilo, maar deed dit te wild. De openingstreffer werd daarom even uitgesteld, maar het leek wachten op doelpunten van de thuisploeg. Vijf minuten later kon Danilo namelijk, nadat er een overtreding op Naci Ünüvar werd gemaakt, vanaf elf meter raakschieten.

Slechts vier minuten later legde arbiter Richard Martens de bal weer op de stip en ditmaal schoot Brobbey raak. In tegenstelling tot Danilo koos de spits voor een hard schot. De Braziliaan koos meer voor de beheerste poging. Beide penaltynemers behaalden wel hetzelfde resultaat en dus stonden de beloften na ruim een kwartier spelen op een 2-0 voorsprong. De honger was voorlopig nog niet gestild, want er werd nog volop aangevallen. Dit leidde tot de tweede treffer van Danilo. De Braziliaan miste door een blessure een groot deel van de eerste seizoenshelft, maar lijkt nu weer verder te gaan waar hij vorig jaar mee was geëindigd.

Tien tegen tien

De bezoekers kwamen vrij fel uit de kleedkamer, maar toch was het Jong Ajax weer met de goal. Ünüvar draaide weg bij zijn tegenstander en vond de ruimte voor de steekpass naar Danilo, die zijn derde van de avond maakte. Door een onnodige overtreding op de doorgebroken Martijn Berden moest Kik Pierie het veld verlaten en hadden de bezoekers wellicht nog hoop om wat terug te doen. Echt gevaarlijk werd het niet voor het doel van Kotarski en ook de uitploeg kwam uiteindelijk na een harde overtreding op Brobbey met tien man te staan.

Twee keer naar Utrecht

De bezoekers maakten via Maarten Pouwels tien minuten voor tijd voor de statistieken de 4-1, waarna Quinten Timber voor het slotakkoord tekende met de 5-1. De 250e wedstrijd van Jong Ajax in de eerste divisie werd dus ruim gewonnen, waardoor Jong Ajax koploper Cambuur op een punt nadert. De ploeg van Van der Gaag gaat maandag, een dag na het eerste, op bezoek in de Galgenwaard.