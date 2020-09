Geschreven door Auke Kooreman 19 sep 2020 om 10:09

De Amsterdamse beloftenploeg stond voor het eerst in de geschiedenis na 3 wedstrijden op 0 punten in de Keuken Kampioen Divisie. Ajax stond na 3 wedstrijden al op 8 tegendoelpunten. Niet echt des Ajax, maar Mitchell van der Gaag kon vrijdagavond wel de verdediging versterken met de 17-jarige vleugelverdediger Devyne Rensch. Rensch, die in voorbereiding een hele goede indruk achterliet bij Ajax 1, mocht het vrijdagavond tegen Go Ahead Eagles voor het eerst laten zien.

De fanatieke supporters van de Deventenaren konden vrijdagavond niet allemaal in het stadion zitten, maar alsnog liet de fanatieke aanhang vanaf buiten het stadion zich duidelijk horen. Met behulp van fakkels, siervuurwerk, harde knallen en gezang probeerde de fanatieke aanhang de Eagles extra te motiveren. Jong Ajax, dat net als alle andere wedstrijden veel de bal kreeg van de tegenstander, had moeite met het vinden van de vrije spelers tussen hele kleine ruimtes. Jong Ajax zocht vaak de open ruimtes via de lange bal, maar die waren telkens slordig waardoor Go Ahead Eagles-keeper Jay Gorter de bal telkens gratis kon oprapen.

De eerste 25 minuten waren alles behalve saai, maar de hele grote kansen bleven uit. Beide ploegen kwamen elke keer dichtbij de goal van de tegenstander, maar de precieze laatste pass bleef uit. Na een ouderwetse scrimmage counterde Jong Ajax snel en was Brian Brobbey binnen enkele seconden in het strafschopgebied van Go Ahead Eagles. Brobbey zocht Naci Unuvar, die hem vervolgens door tikte aan de Amerikaan Alex Mendez, maar die zag zijn schot aangeraakt over achterlijn gaan. Mendez nam gelijk na zijn afgeketste doelpoging de hoekschop. Die hoekschop legde Mendez neer op het hoofd van Terrence Douglas, die hem vervolgens tegen de hand van Jay Idzes aan kopte. Scheidsrechter Ruperti twijfelde niet en legde de bal op de stip. Kenneth Taylor was de aangewezen man om de score te openen en schoot hem dan ook voortreffelijk in de rechterhoek. Jong Ajax kwam daardoor dit seizoen voor het eerst op voorsprong, maar lukt het de jonge spelers ook om de voorsprong vast te houden?

Jong Ajax speelde vrijdagavond niet veel beter, maar won vooral achterin meer mannelijke duels, iets waar Jong Ajax de vorige wedstrijden vaak geklopt werd. Heeft dat te maken met het feit dat Jong Ajax na 3 wedstrijden op 0 punten staat of met het gefluit van de Go Ahead Eagles supporters? Dat zullen we uiteindelijk niet weten, maar wat we wel weten is dat Jong Ajax vrijdagavond met een winnaarsmentaliteit speelde. Net als in de eerste helft was het een hele open wedstrijd. De kansenverhouding tussen beide clubs liep dan ook 1 op 1. Het enige verschil was dat Jong Ajax wel de kansen afmaakte vrijdagavond. Rond 60ste minuut was het ijs voor Go Ahead Eagles echt gebroken. Na een geweldige buitenkant voet bal van Alex Mendez kwam Brobbey 1 op 1 met de keeper en maakte het in twee instanties af. 0-2: een ruime voorsprong wat Jong Ajax dit seizoen nog niet eerder gelukt was.

Na de goal werd er veel gewisseld en werd het erg onvriendelijk. Door alle opstootjes die bezig waren vergaten veel spelers en supporters van Go Ahead Eagles dat zij een penalty hadden gekregen. De penalty ging ruim over en zo paste dat ook wel bij het speelbeeld van Eagles in de tweede helft. De Eagles waren er met hun kop niet bij. Jong Ajax was daarentegen wel erg scherp en maakte in 94ste minuut via Victor Jensen de 0-3.

Opstelling Go Ahead Eagles:

Jay Gorter, Boyd Lucassen, Sam Beukema, Jeroen veldmate ©, Bas Kuipers, Jay Idzes, Luuk Brouwers, Erkan Eyibil, Bradly van Hoeven, Antoine Rabillard, Zakaria Eddahchouri

Opstelling Jong Ajax:

Kjell Scherpen, Terrence Douglas, Neraysho Kasanwirjo,, Enric Llansana, Devyne Rensch, Youri Regeer, Kenneth Taylor, Alex Mendez, Giovanni, Brian Brobbey ©, Naci Unuvar