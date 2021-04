Geschreven door Jessica Westdijk 16 apr 2021 om 23:04

Jong Ajax nam het vrijdagavond op tegen FC Eindhoven. De Brabanders hadden geen rustige week gehad. De selectie zegde het vertrouwen in trainer Ernie Brandts op. De oefenmeester stond daarom in de wedstrijd tegen de Amsterdammers niet langs de lijn. Wel wisten de Eindhovenaren tegen Jong Ajax de tweede zege van dit kalenderjaar te boeken. In het Jan Louwers Stadion won FC Eindhoven met 3-0.

Vroeg in de wedstrijd kreeg Jong Ajax de mogelijkheid om op voorsprong te komen. Verdediger Collin Seedorf liep Ajax-spits Christian Rasmussen omver. De arbiter floot en legde de bal op de stip. Kenneth Taylor ging achter de bal staan en schoot in de linkerhoek, echter was keeper Ruud Swinkels daar ook. De doelman keerde voor de tweede wedstrijd op rij een penalty. Na ongeveer 20 minuten spelen kreeg Jong Ajax nog een mogelijkheid uit een hoekschop. Nordin Musampa kopte, alleen keeper Swinkels hield zijn doel schoon.

In de eerste helft viel Naci Unuvar uit met een, op het oog, zware knieblessure. De creatieve aanvaller ging schreeuwend naar de grond. Ondersteund door twee verzorgers verliet Unuvar in tranen het veld. Hij werd vervangen door Giovanni. Gedurende de eerste helft gingen de ploegen gelijk aan elkaar op. De rust werd dan ook bereikt met een 0-0 tussenstand.

Tien minuten na rust kwam FC Eindhoven op voorsprong. Iker Pozo, gehuurd van Manchester City, draaide goed weg en gaf de bal aan Jasper Dahlhaus. De spits schoot en keeper Daan Reiziger moest redden. Echter kon hij de bal niet ver genoeg weg tikken, waardoor Pozo de rebound maakte: 1-0. In minuut 65 wist Eindhoven de score te verdubbelen. Bij een vrije trap wilde Taylor met een omhaal uitverdedigen. De middenvelder schoot de bal door de omhaal tegen het hoofd van FC Eindhoven-verdediger Maarten Peijnenburg aan. Via het hoofd van de Brabander werd het 2-0. In de slotfase tekende invaller Jacky Donkor aan voor de 3-0.

Door de nederlaag zakt Jong Ajax naar de zestiende positie in de Keuken Kampioen Divisie. Volgende week vrijdag wacht een thuiswedstrijd tegen NEC.