Geschreven door Jessica Westdijk 02 aug 2020 om 10:08

In het Yanmar stadion heeft Almere City FC met 2-0 gewonnen van Jong Ajax. Zo’n ruim 700 toeschouwers waren aanwezig. Alles was uitstekend geregeld gezien het coronavirus waar men de nodige ruimte van elkaar moest houden.

Vanaf het begin was het gelijkopgaande strijd maar later kreeg Ajax wat meer balbezit maar echt potten breken kon de ploeg van Mitchell van de Gaag niet in deze fase. Na een minuut of tien krijgt Sontje Hansen de eerste echte mogelijkheid, maar hij schoot de bal naast het doel van keeper Michael Woud. Later komt Almere City FC beter in haar spel en creëert het ook direct een aantal kansen. Jearl Margaritha komt uit een voorzet van Ryan Koolwijk in schietpositie, maar zijn inzet wordt geblokt door één van de verdedigers. Uiteindelijk gaat de bal via de lat over het doel van Daan Reiziger.

Uitstekend afgerond

Niet veel later dan toch een doelpunt voor de thuisploeg. Margaritha komt op over de rechtervleugel en geeft de bal goed voor, waarna Mees Kaandorp uitstekend afrond 1-0. Nog voor rust wordt de voorsprong verdubbeld, na slordig balverlies bij Ajax profiteert Jelle Goselink in de één-op-één situatie en scoort beheerst laag over de grond en is Ajax doelman Daan Reiziger weer kansloos 2-0.

Na de rust veel wissels bij beiden partijen en werd het een gelijkopgaand duel met kansen over en weer. Kenneth Aninkorakrijgt een mooie kans binnen de zestien maar zijn schot wordt gepakt door de doelman. Ook Oussama Bouyaghlafen heeft een grote mogelijkheid maar ook zijn harde schot van afstand werd goed verwerkt door de sluitpost van Ajax.

Van de doellijn

Vlak voor tijd waren er nog diverse mogelijkheden om de stand nog op te voeren maar dat gebeurde uiteindelijk niet. Een lob van Nicky van Hilten wordt van de doellijn weggehaald en Steve Tunga kan na een blunder bij Ajax achterin de stand ook geen ander aanzicht geven. Het bleef dan ook bij deze 2-0stand, en hadden de toeschouwers bij vlagen een aardige wedstrijd gezien. Komende zaterdag speelt Almere City opnieuw een oefenwedstrijd in eigen huis, ADO Den Haag is dan de tegenstander.

Hoofdtrainer Ole Tobiasen van Almere City was tevreden maar zag zeker nog verbeterpunten,”Het spel ziet er goed uit maar bij het omschakelen kan het nog beter maar de inzet was perfect en de teamgeest is ook uitstekend en dat is zeker zo belangrijk als je succes wilt boeken” aldus Tobiasen die komende zaterdag ADO den Haag ontvangt in het Yanmar stadion.