Geschreven door Auke Kooreman 15 sep 2020 om 08:09

Jong Ajax speelde maandag avond alweer de derde wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie. Jong Ajax kende niet de beste start, maar dat kwam mede dankzij twee hele jonge selecties de eerste wedstrijden. Lukt het Jong Ajax maandagavond om eindelijk van de nul punten af te komen?

Ajax was in de eerste 5 minuten veel sterker en zette Jong PSV snel onder druk, daardoor nam Jong Ajax elke keer snel de bal over. Aan de bal is Ajax meesterlijk en dat is iets wat de mensen op de tribune weten, maar ook al snel zagen. Jong Ajax liet de bal in de kleine ruimtes snel gaan en bracht Ekkelenkamp al in derde minuut in de positie om te scoren, maar Ekkelenkamp zag dat zijn schot werd gestopt door de keeper. Enkele minuten later zag ook Traoré zijn doelpoging gepakt worden door PSV-doelman Delanghe.

Ajax, dat de wedstrijd in eigen handen had, kwam in de zeventiende minuut plotseling achter. PSV-aanvoerder De Haas zag zijn vrije trap vanaf 17 meter achter Kotarski belanden. Geen 10 minuten later kon Kotarski ook de 0-2 uit zijn doel halen. Na een slechte uittrap van Kotarski, werd de bal opgepikt door Toure en strafte de fout gelijk af.

Jong Ajax moest in het laatste kwartier van de eerste helft nog flink aan de bak om de achterstand voor rust nog weg te werken. Twee doelpunten voor rust lukten de spelers van Jong Ajax niet, maar wel vond Jurgen Ekkelenkamp in de extra tijd het doel. Na een hele snelle combinatie over rechts via Traoré, Regeer en Ekkelenkamp kon laatstgenoemde de bal makkelijk in het doel schieten.

1-2 was de stand met rust, maar of het Jong Ajax nog ging lukken om de achterstand om te draaien? De Amsterdamse supporters waren daar nog niet zo zeker over. 30 augustus tegen Roda JC en afgelopen vrijdag tegen NEC ging Jong Ajax ook al rusten met een achterstand. Die twee wedstrijden lukte het Jong Ajax niet om de achterstand om te draaien naar een overwinning.

Ajax ging nadrukkelijk opzoek naar de snelle gelijkmaker, maar was erg slordig aan de bal waardoor de laatste pass steeds niet aankwam. Hier daar kreeg Jong Ajax wel wat kleine kansen, maar die kansen bleven ongevaarlijk. De Amsterdamse ploeg speelde met een goede hoge intensiteit, maar dat zorgde alleen maar voor meer duels en minder combinaties op het veld. Het werd dan later in de wedstrijd ook steeds feller en dat zorgde ervoor dat sommige spelers zich even lieten gaan. Justin Haas, die in de eerste helft nog de openingstreffer op de voet had, was zo’n een van de spelers die zich lieten gaan. In 65ste minuut was Haas iets te laat en kreeg zijn tweede gele kaart en kon het veld verlaten.

Ajax, dat in de tweede helft vier keer wisselde en onder andere Unüvar en Brobbey bracht, wisten met een man meer geen goal te maken. Brian Brobbey zag een aantal keer zijn kopballen gestopt, over en in de laatste 5 minuten van de lijn gehaald worden en kwam niet tot scoren. In de laatste minuten leek het wel alsof de bal er niet in wilde gaan en zag Terrence Douglas ook nog zijn omhaal tegen de paal aan gaan.

Het lukte Jong Ajax weer niet om de achterstand om te draaien en de ploeg blijft daardoor op nul punten staan.