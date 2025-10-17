Jong Ajax pakt punt in blessuretijd onder toezicht van Heitinga

Jong Ajax en Jong PSV hebben maandagavond met 2-2 gelijkgespeeld in een boeiend en fel duel op sportcomplex De Toekomst onder toezicht van hoofdtrainer van Ajax John Heitinga. De Eindhovenaren leken lange tijd op weg naar de zege, maar in de blessuretijd sleepte Jong Ajax alsnog een punt uit het vuur.

De openingstreffer kwam op naam van Tai Abed, die al in de 22e minuut de 0-1 binnenschoot na goed voorbereidend werk van Joel van den Berg. Kort na rust bracht Emre Ünüvar Jong Ajax weer op gelijke hoogte met de 1-1. Toch sloeg Jong PSV opnieuw toe: Robin van Duiven zette zijn ploeg in de 77e minuut op een 1-2 voorsprong. In de extra tijd was het Sean Steur die, op aangeven van invaller Abdellah Ouzane, de eindstand op 2-2 bepaalde.

Kijkend naar de statistieken had Jong Ajax het betere van het spel. De Amsterdammers hadden 56% balbezit, meer schoten (21 om 19) en gaven 441 passes tegenover 359 van de bezoekers. Toch slaagde Jong PSV er via scherp countervoetbal in om twee keer toe te slaan. De late gelijkmaker voelde voor Ajax als een opluchting.