2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Jong Ajax pakt punt in blessuretijd onder toezicht van Heitinga

Thomas
bron: Ajax
Sean Steur en Essien Bassay
Sean Steur en Essien Bassay Foto: © Pro Shots

Jong Ajax en Jong PSV hebben maandagavond met 2-2 gelijkgespeeld in een boeiend en fel duel op sportcomplex De Toekomst onder toezicht van hoofdtrainer van Ajax John Heitinga. De Eindhovenaren leken lange tijd op weg naar de zege, maar in de blessuretijd sleepte Jong Ajax alsnog een punt uit het vuur.

De openingstreffer kwam op naam van Tai Abed, die al in de 22e minuut de 0-1 binnenschoot na goed voorbereidend werk van Joel van den Berg. Kort na rust bracht Emre Ünüvar Jong Ajax weer op gelijke hoogte met de 1-1. Toch sloeg Jong PSV opnieuw toe: Robin van Duiven zette zijn ploeg in de 77e minuut op een 1-2 voorsprong. In de extra tijd was het Sean Steur die, op aangeven van invaller Abdellah Ouzane, de eindstand op 2-2 bepaalde.

Kijkend naar de statistieken had Jong Ajax het betere van het spel. De Amsterdammers hadden 56% balbezit, meer schoten (21 om 19) en gaven 441 passes tegenover 359 van de bezoekers. Toch slaagde Jong PSV er via scherp countervoetbal in om twee keer toe te slaan. De late gelijkmaker voelde voor Ajax als een opluchting.

Video’s
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"

0
Alex Kroes

"Het is tactisch gewoon een hele slimme zet van Alex Kroes"

0
Mohamed Ihattaren

Ihattaren doet gewaagde uitspraak: "Weet dat ik dat ga bereiken"

0
PSV viert de titel in 2016

PSV'er vertelt over titel na blamage van Ajax: "Een sombere dag"

0
Hakim Ziyech namens Ajax

'Hakim Ziyech terug naar Ajax?' "Zou van waarde kunnen zijn"

0
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
Het logo van Ajax in de Arena

Oud rvc'er spreekt: "Kunnen constateren dat de structuur ziek is"

0
0 reacties
