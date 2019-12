Geschreven door Mitch Marinus 20 dec 2019 om 22:12

Jong Ajax heeft, dankzij doelpunten van Brobbey en Ünüvar, in eigen huis eenvoudig gewonnen van Top Oss. De Amsterdamse beloften legden niet de meest spectaculaire wedstrijd op de mat, maar de overwinning was zeker niet onverdiend.

Jurgen Ekkelenkamp kreeg voor aanvang van de wedstrijd een bronzen schild voor talent van de tweede periode in de Keuken Kampioen Divisie. De middenvelder, die al op elf doelpunten in de competitie staat, speelde zelf niet mee. Hij zag vanaf de zijkant zijn teamgenoten de eerste helft domineren. Dit resulteerde vooral in kansen voor spits Brian Brobbey. Na ruim een half uur creëerde hij zelf zijn eerste kans, maar kon doelman Ronald Koeman nog redding brengen. De tweede kans voor de spits kwam na een uitstekende voorzet van Kühn, maar Brobbey kopte over.

Drie keer is scheepsrecht

Drie keer was vanavond scheepsrecht voor de spits, want zijn derde kans was wel raak. De spits omspeelde doelman Koeman en schoof vervolgens in een leeg doel binnen. Kühn kreeg door het rustige afmaken van de spits alsnog de assist op zijn naam .

In de tweede helft kwamen de bezoekers dichterbij het doel van Kotarski, maar de Kroatische doelman werd niet tot enorm moeilijke reddingen gedwongen. In de rust kwamen Mendez en Ünüvar erin en konden Brobbey en Hansen vanaf de zijkant toekijken. Vooral Sontje Hansen had het daarbij enorm druk met kinderen die graag een selfie of handtekening van de aanvaller wilden. Hansen miste daardoor de goal van Ünüvar, maar toen hij door had dat Ünüvar de treffer maakte, stond hij zo snel mogelijk aan de zijlijn te applaudisseren.

Tweede plek

De beloften pakten in de eerste twintig wedstrijden van dit seizoen 42 punten en daarnaast scoorden ze veruit de meeste doelpunten, 52. Met deze uitstekende cijfers gaat de ploeg van Van der Gaag op de tweede plek de winterstop in.