Verweij spreekt Ajax-nieuws tegen: "Wel degelijk nog een optie"
Jong Ajax speelt gelijk bij het debuut van Maximilian Ibrahimovic

Gijs Kila
bron: AjaxFanatics
Maximilian Ibrahimovic
Maximilian Ibrahimovic Foto: © Pro Shots

Jong Ajax heeft een knap punt gepakt tegen Roda JC Kerkrade in de Keuken Kampioen Divisie. In Amsterdam eindigde het duel in 2-2, met een debuut voor Maximilian Ibrahimovic.

De openingstreffer namens Roda JC was van Jack Cooper-Love, waarna een prachtige gelijkmaker van Tijn Peters volgde. Daarna was er echter een niet te missen kans voor Anthony van den Hurk: 1-2 was de stand halverwege. Na rust was Nassef Chourak die de 2-2 binnen kopte.

In de slotfase mocht Ibrahimovic zijn eerste minuten maken voor Jong Ajax. De aanvaller pakte nog een gele kaart na een overtreding, terwijl Jong Ajax het punt over de streep trok.

