Jong Ajax-speler speelt negatieve hoofdrol: "Een oliedomme actie"

Paul Reverson kende vrijdagavond een pijnlijke wedstrijd namens Jong Ajax. De twintigjarige doelman speelde een negatieve hoofdrol in het uitduel met MVV Maastricht door met een onbezonnen actie een strafschop te veroorzaken, wat uiteindelijk leidde tot een 2-1 nederlaag.

In stadion De Geusselt leek Jong Ajax lange tijd uitzicht te hebben op een gelijkspel, ondanks de moeizame seizoensstart. Dat veranderde in de 79ste minuut, toen Reverson zich liet meeslepen tijdens een poging het spel snel te hervatten en licht werd gehinderd door Thijme Verheijen.

De keeper verloor zijn kalmte, maakte een natrappende beweging en duwde de MVV-aanvaller vervolgens weg. Verheijen ging naar de grond en de scheidsrechter wees direct naar de stip. Volgens de commentator was het "een oliedomme actie", waarbij Reverson bovendien ontsnapte aan een rode kaart.

Stan van Dessel benutte de strafschop en zette MVV op voorsprong. Daarmee leed Jong Ajax, hekkensluiter in de Keuken Kampioen Divisie, zijn twaalfde nederlaag van het seizoen.