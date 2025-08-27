Jong Ajax-speler stippelt toekomstpad uit: "Dat is de bedoeling"

Heerkens kwam deze zomer over van Sparta Praag, maar gaat dit seizoen naar alle waarschijnlijkheid nog geen rol van betekenis spelen bij de hoofdmacht. "Ik moet het Ajax-voetbal onder de knie krijgen. Daarom is dit ook een tussenjaar", vertelt hij aan ESPN. "Maar ik moet wel presteren. Dat eis ik ook van mezelf." Maandagavond stopte hij twee strafschoppen tegen Jong FC Utrecht (4-3).

Dit seizoen staat de gehuurde Vitezslav Jaros onder de lat bij de ploeg van John Heitinga, maar de achttienjarige Heerkens hoopt daar volgend jaar te staan. "De bedoeling is dat ik volgend seizoen eerste keeper word van Ajax. Ik moet in ieder geval concurreren voor die plek en dan is meegaan met het eerste ook niet verkeerd", laat hij weten. "Dan krijg ik de sfeer van het eerste team mee."