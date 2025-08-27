AD Voetbalpodcast
Heitinga gewaarschuwd: "In de Champions League ben je dan weg"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Jong Ajax-speler stippelt toekomstpad uit: "Dat is de bedoeling"

Max
bron: ESPN
Joeri Heerkens
Joeri Heerkens Foto: © Pro Shots

Joeri Heerkens wil komend seizoen onder de laat staan bij Ajax 1. De doelman maakt zijn minuten dit seizoen vooral bij Jong Ajax. 

Heerkens kwam deze zomer over van Sparta Praag, maar gaat dit seizoen naar alle waarschijnlijkheid nog geen rol van betekenis spelen bij de hoofdmacht. "Ik moet het Ajax-voetbal onder de knie krijgen. Daarom is dit ook een tussenjaar", vertelt hij aan ESPN. "Maar ik moet wel presteren. Dat eis ik ook van mezelf." Maandagavond stopte hij twee strafschoppen tegen Jong FC Utrecht (4-3). 

Dit seizoen staat de gehuurde Vitezslav Jaros onder de lat bij de ploeg van John Heitinga, maar de achttienjarige Heerkens hoopt daar volgend jaar te staan. "De bedoeling is dat ik volgend seizoen eerste keeper word van Ajax. Ik moet in ieder geval concurreren voor die plek en dan is meegaan met het eerste ook niet verkeerd", laat hij weten. "Dan krijg ik de sfeer van het eerste team mee."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Ruben Ligeon

Oud-Ajacied blikt terug: "In die tijd zat daar een soort taboe op"

0
Jorrel Hato neemt afscheid van Ajax

Hato even terug bij Ajax: "Natuurlijk was het niet makkelijk"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Joeri Heerkens
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Rene van der Gijp

Van der Gijp ziet gemiste kans: "Jammer dat hij niet is opgepikt"

0
Rob Jansen

Rob Jansen stellig: "Binnen Ajax hebben ze een hekel aan elkaar"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen sceptisch: "Ik vind hem geen spits voor Ajax"

0
Mike Verweij

Verweij: "Ik denk dat hij er bij Ajax ook heel goed op staat"

0
Myron Boadu viert goal

'Ook PSV en FC Twente denken aan Boadu; spits heeft voorkeur'

0
Wout Weghorst tegen Heracles Almelo

Samenvatting: Slordig Ajax wint in eigen huis van Heracles Almelo

0
Mike Verweij

"Ajax heeft commissarissen gehad, dat waren gewoon hapsnurkers"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 3 11 9
2 PSV 3 9 9
3 Ajax 3 4 7
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 Sparta Rotterdam 3 -1 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd