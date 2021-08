Geschreven door Jessica Westdijk 09 aug 2021 om 10:08

Jong Ajax is het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie begonnen met een nederlaag. In Den Haag werd van degradant ADO met 2-0 verloren. Die score had verder op kunnen lopen, maar Jay Gorter keepte een zeer goede wedstrijd.

De eerste helft was van beide kanten matig, maar naar mate de rust dichterbij kwam, kwam ADO beter in de wedstrijd. Vlak voor rust moest Gorter tot drie keer toe ingrepen en dat deed de doelman probleemloos. Zo stond het bij rust nog 0-0 en zat Jong Ajax dus nog volop in de wedstrijd.

Vlak na rust viel echter wel de 1-0, toen Jong Ajax Amar Catic alle ruimte gaf om te schieten. Aan de andere kant wist Christian Rasmussen een paar keer gevaar te stichten, maar zijn pogingen werden door Luuk Koopmans uit het doel gehouden. De Amsterdammers kwamen ook wat beter in de wedstrijd en bij ingang van het Haags kwartiertje was uitgerekend de grootste kans voor Jong Ajax. Rio Hillen stuitte op Koopmans. Een paar minuten voor het einde kon Gorter niet voorkomen dat het nog 2-0 werd. Thomas Verheydt kopte de bal binnen.

Maandag 16 augustus staat voor Jong Ajax het volgende duel op het programma. FC Dordrecht komt dan op bezoek op De Toekomst.