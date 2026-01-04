Feyenoord: De Verlenging
Resink gelinkt aan volgende club: "Zouden ze natuurlijk wel willen"
Jong Ajax stelt teleur: "Dat vinden we ook Ajax onwaardig"

Willem Weijs en zijn stafleden
Willem Weijs en zijn stafleden Foto: © Pro Shots

Jong Ajax beleeft vooralsnog een teleurstellend seizoen. Trainer Willem Weijs heeft een duidelijke verklaring voor de mindere resultaten. 

Jong Ajax ging onlangs als hekkensluiter de winterstop in. "Als je kijkt naar het aantal punten en de plek op de ranglijst, dan is dat iets wat ook wij Ajax onwaardig vinden", stelt Weijs in gesprek met de clubkanalen van Ajax. "Als club hadden we misschien wat voorzichtiger moeten zijn in het uitspreken van onze ambitie om in het linkerrijtje te eindigen. Ontwikkelen blijft immers het hoofddoel."

Volgens de oefenmeester heeft Jong Ajax last van de vele wisselingen in de selectie. "Daardoor is het moeilijk om een groepsproces te ontwikkelen in speelwijze en samenwerking", legt Weijs uit. "Over het algemeen ziet het er op het veld tussen de zestienmeters goed uit, maar in de zestien van de tegenstander en in onze eigen zestien schieten we op cruciale momenten tekort."

