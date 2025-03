Jong Ajax-talenten sluiten aan bij hoofdmacht: "Het is schikken"

Julian Rijkhoff, Lucas Jetten en Don-Angelo Konadu ontbraken vanwege die reden bij Jong Ajax dinsdag. "Er zijn daar gewoon wat blessures of twijfelgevalletjes. We nemen bij Ajax 1 nu natuurlijk geen enkel risico meer met de laatste week voor de interlandbreak", legt Jong Ajax-trainer Frank Peereboom uit aan ESPN. "Dan is dat gewoon even schikken als Jong Ajax."

Ajax speelt donderdagavond de belangrijke Europa League-return tegen Eintracht Frankfurt. De eerste wedstrijd in Amsterdam eindigde vorige week in 1-2.