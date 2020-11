Geschreven door Auke Kooreman 07 nov 2020 om 18:11

Jong Ajax speelde zaterdagmiddag tegen Cambuur een aantrekkelijke wedstrijd. Het leek de kant van de thuisploeg op te gaan, maar de Amsterdamse verdedigers zorgden uiteindelijk voor een overwinning.

Jong Ajax had veel goed te maken zaterdagmiddag in Leeuwarden. Mitchell van der Gaag veranderde de opstelling op verschillende posities. Ajax kreeg dit seizoen al 21 doelpunten tegen, maar scoorde er ook precies 21. Dat zegt veel over de selectie van Van der Gaag. De jongens zijn erg speels in de manier van verdedigen, maar blijken ook veel scoringsvermogen en wilskracht te hebben.

Dat was ook te zien tegen Cambuur. Na 8 minuten kwamen de Amsterdammers op 0-1 voorsprong via Kenneth Taylor, maar 8 minuten later stond ook alweer de 1-1 op het scorebord. Mees Hoedemakers schoot de bal met een harde streep tegen het net. 20 minuten gespeeld en al 2 doelpunten gezien, voor de neutrale kijker een aantrekkelijke wedstrijd. Van der Gaag had het toch liever anders gezien. Voorafgaand in gesprek met FOX Sports liet de oefenmeester weten dat hij geen vroege fouten wilde zien achterin. Echter gebeurde dat in de 21ste minuut wel. Scherpen was al eerder slordig aan de bal en bracht nu ook Neraysho Kasanwirjo in moeilijkheden. De rechtsback verspeelde de bal en had een groot aandeel in de voorsprong van Cambuur. Het goede spel van de beginfase werd beloond met een goal, maar daarna had Jong Ajax een moeilijke eerste helft.

Ondanks de moeilijke periode kwamen de Amsterdammers wel weer terug in de wedstrijd. De 2-2 stond nog niet op het scorebord, maar de uitploeg liet wel in aanloop naar de rust toe degelijk voetbal zien. Sontje Hansen had een aantal goede acties in huis. Doke Schmidt kwam daar ook achter en werd gemakkelijk uitgespeeld. Victor Jensen bekroonde de acties bijna met een prachtige omhaal, maar Sonny Stevens was alert.

Jong Ajax kon aan het begin van de tweede helft niet opbrengen wat in de eerste elftal wel lukte. Cambuur nam net iets minder risico en kwam na rust vaak gevaarlijk voor de goal. Scherpen, die in de eerste helft nog een slechte indruk achter liet, was in de tweede helft vaak de reddende engel. De wedstrijd leek dood te bloeden, maar Devyne Rensch, die al trefzeker was tegen MVV, maakte in de 82ste minuut de gelijkmaker. Eerder was verdediger Jurrien Timber al dichtbij de gelijkmaker. Normaliter zorgen de aanvallers voor de goals, maar zaterdag vroeg in de avond zorgden de verdedigers voor de goals. Van der Gaag was al erg blij met de 2-2, maar sprong tijdens de late 2-3 een gat in de lucht. Enric Llanssana begon op de bank in Leeuwarden, maar eiste toch nog hoofdrol op. In de 87ste minuut kopte Llanssana overtuigend de 2-3 binnen.

De 2-3 leek er lang niet in te zitten, maar de Amsterdammers vochten zich terug en gingen met een overwinning de interlandperiode in.