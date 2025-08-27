Jong Ajax-trainer blij met verdediger: "Hij heeft zichzelf gemeld"

Jong Ajax-trainer Willem Weijs is blij dat hij een beroep kan doen op Kaplan. "Hij wil zelf heel graag spelen. Dan ga ik niet zeggen: 'Je bent niet welkom bij ons'", vertelt de oefenmeester aan ESPN. "Kaplan is een speler van Ajax 1. Die wel te horen heeft gekregen dat hij mag uitkijken naar een andere club. Maar hij heeft keer op keer zichzelf vrijwillig gemeld, omdat hij heel graag wil spelen. Die jongens willen we er graag bij hebben."

Zondag zat Kaplan de hele wedstrijd op de bank bij het eerste, maar maandagavond stond hij weer in de basis bij Jong Ajax. "Dus hij trainde niet met ons mee en heeft de video-beelden niet gezien. Dat wisten we van tevoren", legt Weijs uit. "Ik neem hem niets kwalijk en ik waardeer dat hij wilde spelen vanavond."