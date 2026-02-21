Jong Ajax-trainer verandert mentaliteit: "Vrije dagen zijn eruit"

"Het is wel wennen, het is een nieuwe manier van werken", zegt Vink, maker van het enige doelpunt, voor de camera van ESPN. "De vrije dagen zijn er helemaal uit. We zijn volgens mij al tweeënhalve week elke dag op de club." Ook op het veld is de aanpak veranderd. "Het is veel walking football, patronen er in stampen, dus heel zwaar is het niet."

"Maar het is wel intens, je moet er mentaal wel bij zijn", besluit Vink. Garcia wil met zijn methode vooral een andere mindset creëren. "De mentaliteit van vandaag (tegen Dordrecht, red.) moet de standaard zijn. Je moet vechten voor het logo. We zijn bezig met bouwen en dit is de manier hoe we het moeten doen", aldus Garcia.