Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Jong Ajax-trainer verandert mentaliteit: "Vrije dagen zijn eruit"

Joram
bron: ESPN
Oscar Garcia
Oscar Garcia Foto: © Pro Shots

De komst van Oscar Garcia heeft het dagelijks ritme bij Jong Ajax flink veranderd, zo vertelt aanvaller Skye Vink. Sinds de trainerswissel — waarbij Jordi Cruijff Willem Weijs verving — krijgen de talenten geen vrije dagen meer. Garcia boekte vrijdag tegen FC Dordrecht (0-1) zijn eerste overwinning met Jong Ajax.

"Het is wel wennen, het is een nieuwe manier van werken", zegt Vink, maker van het enige doelpunt, voor de camera van ESPN. "De vrije dagen zijn er helemaal uit. We zijn volgens mij al tweeënhalve week elke dag op de club." Ook op het veld is de aanpak veranderd. "Het is veel walking football, patronen er in stampen, dus heel zwaar is het niet."

"Maar het is wel intens, je moet er mentaal wel bij zijn", besluit Vink. Garcia wil met zijn methode vooral een andere mindset creëren. "De mentaliteit van vandaag (tegen Dordrecht, red.) moet de standaard zijn. Je moet vechten voor het logo. We zijn bezig met bouwen en dit is de manier hoe we het moeten doen", aldus Garcia.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Zet in op Ajax tegen NEC!

Ajax speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen NEC. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Hélène Hendriks in de Johan Cruijff ArenA

Hélène Hendriks deelt pikante foto: "Namens alle trouwe kijkers"

0
Ronald de Boer

De Boer over ex-Ajacied: "Het leek of hij zijn broer had gestuurd"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Skye Vink Jong Ajax Óscar García
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Rafael van der Vaart met een Ajax-muts

Van der Vaart zou deze Feyenoorders in Ajax 1 willen: "Lekker"

0
Gertjan Verbeek

Gertjan Verbeek geeft advies: "Baas heeft dat bij Ajax nu ook"

0
Trotse Ajax-fans poseren met sjaal

Ajax-fans Kale en Kokkie vertrekken bij AT5: "Voor ons heel raar"

0
Henk de Jong in Leeuwarden

Jong Ajax verliest van SC Cambuur: "Het is een apart mannetje"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez kritisch op Ajacied: "Hij rent, vliegt en doet"

0
Karim El Ahmadi

El Ahmadi spot 'slapende' Ajacied: "Werd al eerder gewaarschuwd"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez bespreekt Ajacied: "Hij is een onbetrouwbare speler"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties