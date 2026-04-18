Jong Ajax-trainer weet niet of hij langer door mag: "Geen idee"
Jong Ajax heeft met Paul Nuijten dit seizoen al met de derde trainer te maken, en dat zorgt volgens de coach voor de nodige uitdagingen binnen de selectie. Na de 0-1 zege op Jong PSV ging de interim-trainer bij ESPN in op de situatie binnen de ploeg en zijn eigen toekomst.
De wisselingen in de staf hebben volgens Nuijten invloed op de ontwikkeling van de jonge spelersgroep. "Ze hebben drie verschillende trainers gehad en op persoonlijk vlak is er het een en ander gebeurd. Dat heeft echt wel zijn sporen achtergelaten. Ik denk ook dat het geschuif tussen Ajax 1, Jong Ajax en Ajax O19 door veel mensen onderschat wordt."
Nuijten vervolgt: "Ga er maar aan staan, dan ben je zestien, zeventien of achttien jaar. Ze hebben weinig houvast gehad. Eigenlijk zijn ze allemaal wél winnaars en hebben ze winnaarsmentaliteit, want ze hebben zoveel tegenslag gehad en komen er iedere keer weer."
Ook over zijn eigen positie bij Jong Ajax is nog geen duidelijkheid. Op de vraag of hij volgend seizoen blijft, blijft Nuijten voorzichtig. "Ik heb geen idee. We gaan het zien. Ik moet gesprekken met de club hebben en dan gaan we er vanzelf achter komen."
"Ik ben ambitieus en hoofdtrainer van Jong Ajax is een fantastische job", vervolgt Nuijten. "Het is wel een hele moeilijke, je moet flexibel zijn, maar dat vind ik heel erg leuk. Het is ook de laatste fase, dus het gaat echt om competitief winnen."
Een vaste rol als hoofdcoach is voor hem niet per se noodzakelijk om door te gaan bij Ajax. "Er zijn ook heel veel andere functies die heel interessant zijn en bij me passen. Ik wil het gesprek aangaan. Ik heb nog een contract, maar laat ik eerst deze wedstrijd eens evalueren. Daarna gaan we verder kijken", aldus Nuijten.
Ajax-talent ambitieus: "Vaker mee te doen met het eerste elftal"
Jong Ajax-trainer weet niet of hij langer door mag: "Geen idee"
Derksen verbaasd: "Hij denkt dat hij een kandidaat voor Ajax is"
Paspoortgate nog niet klaar: Ajax houdt juridische opties open
Ex-Ajacied kampt met zelfde probleem: "Moet meer klinisch worden"
Jong Ajax wint eindelijk weer na vier nederlagen op rij
Schöne over Ajax-terugkeer: "Er werd toen wel over gesproken"
'Ajax niet welkom bij FC Twente': "Ze krijgen een nieuw veld"
Baas haalt Ajax-target aan als voorbeeld: "Master in dat soort passes"
Ajax-huurling mist bekerfinale? "Ga ik niet geheimzinnig over doen"
Ceballos van Real Madrid naar Ajax? "Cruijff er heel erg mee bezig"
Raakt Ajax toptalent nu al kwijt? "Bizar wat er voor haar belt"
Lasse Schöne vertelt: "Er was nooit echt sprake van een terugkeer"
'Ajax ziet ook stadion andere Eredivisionist als optie voor play-offs'
Ajax meldt slecht nieuws: Speler dit seizoen niet meer in actie
Lentin Goodijk legt vinger op zere plek bij Ajax: "Paniekaankoop"
Eenhoorn waarschuwt Ajax: "Ze zullen fans moeten teleurstellen"
"Ik heb altijd de droom gehad om met Ajax een prijs te pakken"
'Ajax heeft club uit Overijssel benaderd voor duels in play-offs'
Wout Weghorst weg bij Ajax? "Soms heb je wat andere types nodig"
Milan van Ewijk had bij Ajax kunnen voetballen: "Ze namen me niet"
Berghuis geprezen: "Prettig om naar zo'n aanvoerder te luisteren"
'Eredivisieclubs nemen afstand van NAC, Bredase club reageert'
Van Asten dolgelukkig na droomavond: "Zakte bijna door mijn benen"
Dubbelrol Cruijff onder vergrootglas: "Dat kan conflicteren"
Van der Leegte clashte met Van der Vaart: "Maakte haar helemaal af"
Menno Pot: "PSV wordt niet het Bayern München van Nederland"
'Ajax heeft concrete interesse in middenvelder van Real Madrid'
Telstar-speler naar Ajax? "Wil het liefst in Nederland blijven"
Ajax-supporters furieus tijdens oefenduel: "Reden voor ontslag"