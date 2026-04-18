Jong Ajax-trainer weet niet of hij langer door mag: "Geen idee"

Jong Ajax heeft met Paul Nuijten dit seizoen al met de derde trainer te maken, en dat zorgt volgens de coach voor de nodige uitdagingen binnen de selectie. Na de 0-1 zege op Jong PSV ging de interim-trainer bij ESPN in op de situatie binnen de ploeg en zijn eigen toekomst.

De wisselingen in de staf hebben volgens Nuijten invloed op de ontwikkeling van de jonge spelersgroep. "Ze hebben drie verschillende trainers gehad en op persoonlijk vlak is er het een en ander gebeurd. Dat heeft echt wel zijn sporen achtergelaten. Ik denk ook dat het geschuif tussen Ajax 1, Jong Ajax en Ajax O19 door veel mensen onderschat wordt." Nuijten vervolgt: "Ga er maar aan staan, dan ben je zestien, zeventien of achttien jaar. Ze hebben weinig houvast gehad. Eigenlijk zijn ze allemaal wél winnaars en hebben ze winnaarsmentaliteit, want ze hebben zoveel tegenslag gehad en komen er iedere keer weer."

Ook over zijn eigen positie bij Jong Ajax is nog geen duidelijkheid. Op de vraag of hij volgend seizoen blijft, blijft Nuijten voorzichtig. "Ik heb geen idee. We gaan het zien. Ik moet gesprekken met de club hebben en dan gaan we er vanzelf achter komen." "Ik ben ambitieus en hoofdtrainer van Jong Ajax is een fantastische job", vervolgt Nuijten. "Het is wel een hele moeilijke, je moet flexibel zijn, maar dat vind ik heel erg leuk. Het is ook de laatste fase, dus het gaat echt om competitief winnen."