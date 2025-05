Jong Ajax verliest in slotminuten op bezoek bij MVV Maastricht

Jong Ajax heeft vrijdagavond in de slotminuten met 1-0 verloren in het uitduel tegen MVV Maastricht. In de 92e minuut werd er gescoord.

Het begin van de wedstrijd was niet spectaculair, beide ploegen kregen enkele kansen. Na een halfuur spelen was Avery Appiah erg dicht bij de openingstreffer, maar hij raakte de lat. Tegenvaller in de eerste helft was het uitvallen van Julian Rijkhoff.

In de tweede helft werd MVV pas voor het eerst echt gevaarlijk, maar dit leidde niet tot een goal. Na enkele grote kansen aan beide kanten, leek het 0-0 te blijven. Tot de 92e minuut, Robert Klaasen kreeg de bal voor zijn voeten in het strafschopgebied van Jong Ajax en schoot de bal subtiel in de verre hoek.

Opstelling Jong Ajax: Reverson; Appiah, Bouwman, Verschuren, Jetten (Jermoumi 85'); Johnson (Speksnijder 63'), Steur, Verkuijl; Faberski (Chahid 63'), Rijkhoff (Vink 33'), Wolff (Kalokoh 63').