Geschreven door Jessica Westdijk 03 okt 2020 om 13:10

2 oktober, het begin van de nieuwe maand. De herfst is begonnen, dus de regenachtige koude voetbalwedstrijden krijgen we ook weer voor onze kiezen. NAC Breda en Jong Ajax bezorgden de journalisten en steward dan ook niet echt een wedstrijd waar je op het puntje van stoel voor ging zitten.

In het doodstille Rat Verlegh Stadion klonk om 21:00 het fluitsignaal voor de zesde competitiewedstrijd. De stemmen van spelers, coaches en de arbitrage waren vrijdagavond luid en duidelijk te horen. Toch wel een raar gevoel een avondje Breda zonder het clublied, gezang van de supporters en de gevulde plastic bekers met bier. Het gemis van de supporters zullen de spelers duidelijk voelen, maar zo leek het er niet op kort na de start van de wedstrijd. NAC Breda kwam al snel op voorsprong nadat Sydney van Hooijdonk de lullige gegeven strafschop benutte. Het wedstrijdniveau lag in de beginfase niet super hoog, maar de bal ging wel erg snel van kant naar kant. Jong Ajax had na de eerste 20 minuten iets meer balbezit, maar de jonge Amsterdammers lukte het niet om tot hele grote kansen te komen. De ploeg van assistent-coach Hans Visser kwam wel tot een paar kansen, maar Dominik Kotarski was alert.

Jong Ajax moest het vrijdagavond zonder Kenneth Taylor doen. De 18-jarige middenvelder zit zondagmiddag hoogstwaarschijnlijk bij de wedstrijdselectie van Ajax 1. De inmiddels ervaren Jong Ajax-speler was de afgelopen weken goed in vorm. Met een doelpunt tegen Go Ahead en Excelsior liet Taylor zien dat een belangrijke speler is voor Mitchell van der Gaag. De Amsterdammers gingen op zoek naar de gelijkmaker, maar de verdediging van Breda zat potdicht. In de verdediging van Ajax ontstonden daarentegen wel ruimtes. De Amsterdammers waren erg slordig voor de verdediging en daar profiteerde NAC Breda optimaal van. Na een snelle combinatie van Jethro Mashart en Mounir El Allouchi kopte van Hooijdonk zijn tweede van de avond binnen.

De spits was afgelopen weken veel in het nieuws over een eventueel vertrek, maar afgelopen week zagen de supporters de jongen van de club verlengen. Mitchell van der Gaag had hem waarschijnlijk liever zien vertrekken voor de wedstrijd tegen Jong Ajax en ging met een achterstand de rust in. De coach van de Amsterdammers zag de afgelopen twee wedstrijden zijn ploeg de betere weg belopen, maar de jonkies leken vrijdagavond weer uit te wijken naar de vorm van de slechte competitiestart. Lukt het de jonge Amsterdammers in de tweede helft de achterstand om te draaien?

De tweede helft begon steeds meer op een oefenwedstrijd te lijken. Het niveau lag erg laag, net als het baltempo. Naci Ünüvar, Victor Jensen en Giovanni, die normaal gesproken een prachtige pass, actie en versnelling in huis hebben waren vrijdagavond vrij ongelukkig. Soms hebben 1 of 2 spelers hun dag niet, maar tegen NAC Breda had de hele selectie van Jong Ajax daar last van. Net als in de eerste helft rouwden de ervaren spelers van de thuisploeg daar niet om en gingen zij gewoon door waar zij gebleven waren, maar was NAC Breda dan ongelofelijk goed? Nee dat waren zij niet, maar de ploeg uit Breda was wel scherper, feller en iets zorgvuldiger aan de bal. De ploeg van Visser die Maurice Steijn moest vervangen vanwege een corona test had dit jaar een Haags kleurtje gekregen met Lex Immers, Dion Malone en Thom Haye. Die drie vormden samen het middenveld en speelde jonge Amsterdammers helemaal uit de wedstrijd.

Malone had mede dankzij zijn goede positionering en tackles veel balveroveringen en Immers en Haye speelde bal vaak naar de juiste kleur. Iets wat de meeste Ajacieden niet lukte. In de 74ste minuut voltooide Sydney van Hooijdonk zijn zuiver hattrick en geen vier minuten later liet Nick Venema zien dat hij ook een doelpunt kan maken. Mitchell van der Gaag probeerde nog iets te forceren met wat wissels, maar ook die hadden niet hun beste avond van hun leven. Dankzij een interlandperiode heeft van der Gaag wel genoeg de tijd om deze dik verdiende nederlaag te analyseren. Was het gewoon een slechte dag of moeten de jonge spelers nog veel trainingsuren maken om hetzelfde niveau van vorig jaar te behalen?