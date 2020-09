Geschreven door Jessica Westdijk 12 sep 2020 om 10:09

Vrijdagavond speelde Jong Ajax hun eerste officiële uitwedstrijd van het seizoen bij NEC. De ploeg van Mitchell van der Gaag verloor vorige week thuis met een piepjonge ploeg van Roda JC. Ook met een iets ervaren ploeg, met spelers zoals Naci Unuvar, Alex Mendez en Dominik Kotarski gingen de 3 punten niet mee richting Amsterdam.

Na de minuut stilte en al het vuurwerk voorafgaand van de wedstrijd zette NEC Ajax gelijk onder druk, maar het succes bleef nog uit. Met af en toe het geluidniveau van een amateurwedstrijd en het spelniveau van het profvoetbal zijn eerste kleine kansen voor Jong Ajax. Jong Ajax kreeg in de beginfase volledig de bal van NEC. Niet handig zou je zeggen, maar NEC zette de jonge talenten helemaal vast en het lukte Jong Ajax dan ook niet om daar onderuit te voetballen. Na een foute bal vanuit achterin leek NEC te profiteren van een slordig Jong Ajax, maar de NEC-supporters zagen het schot net naast gaan.

Na een paar kleine kansen van Jong Ajax nam NEC het doel van Kotarski regelmatig onder vuur. Vanuit de counter of na een onderschepte bal kwam NEC in de beginfase er vaak uit. In de achttiende minuut kwam Jordy Bruijn alleen af op de keeper, maar door een goede redding met de voet kon Kotarski nog net een doelpunt voorkomen. Na de goede redding op Bruijn moest Kotarski enkele seconden later wel de bal uit zijn net vissen. Rens van Eijden kopte de scherp aangegeven corner bij eerste paal in de verre hoek.

Niks aan de hand. Nog genoeg tijd, nu de wedstrijd overnemen, zeggen de trainers dan, maar dat lukte Jong Ajax niet. NEC nam de wedstrijd niet volledig over, maar onderschepte keer op keer de slordige passes van Jong Ajax. De grote kansen kwamen er zeker voor NEC, maar bleven gelukkig onbenut. Jong Ajax, dat net als in eerste helft goed begon, creëerde achter elkaar een aantal grote kansen. Na een mooie combinatie over de rechterkant bereikte Ajax uiteindelijk Terrence Douglas. Douglas kwam door in de zestien en gaf de bal strak voor, maar die werd helaas weggewerkt door een Nijmeegse verdediger. Ook ging de doelpoging van Brian Brobbey er niet in. De NEC-supporters zagen dat hun ploeg het moeilijk kreeg en vergaten even een regel van het RIVM. De supporters zongen de ploeg toe, iets wat het RIVM tijdelijk voor dit seizoen verboden heeft.

Het bleek wel te helpen want gelijk na het gezang was Tavsan op weg naar het goal van Jong Ajax. Nordin Musampa voorkwam dat Tavsan echt gevaarlijk werd door een bewuste overtreding te maken. Gemiste kans na gemiste kans was het verhaal van de wedstrijd. Aan beide kanten werden de doelmannen regelmatig onder vuur genomen, maar de goals bleven uit. De ingevallen Braziliaanse aanvaller Giovanni, die deze zomer officieel overkwam van Santos, maakte in de tachtigste minuut een einde aan de reeks van gemiste kansen. Na een prachtige steekpass van Kenneth Taylor door het hart van de Nijmeegse verdediging, kwam Giovanni 1 op 1 met Alblas en maakte koelbloedig de gelijkmaker.

Na de aftrap zocht NEC gelijk de aanval, dat betaalde zich geen minuut later uit. Youri Regeer maakte een opzichtelijke overtreding in de zestien waardoor de scheidsrechter maar een ding kon doen. Fluiten voor een penalty voor NEC. Bruijn stond achterbal en wachtte zolang totdat de keeper wat ging doen en benutte zo zijn penalty. Ajax probeerde het in de slotfase nog, maar de stand bleef onveranderd.