Jong Ajax verliest opnieuw, horroravond voor doelman Setford

Jong Ajax heeft vrijdagavond opnieuw niet weten te winnen. FC Dordrecht was met 3-0 te sterk voor de Amsterdamse beloften.

Het was absoluut niet de avond van doelman Charlie Setford, die bij de eerste twee treffers een negatieve hoofdrol speelde met een blunder. De eerste goal leidde hij in met een verkeerde inspeelpass en bij de tweede goal grabbelde de doelman. In de slotfase werd het ook nog 3-0.

Het was de zesde nederlaag op rij voor de ploeg van Frank Peereboom, die op de zeventiende plek van de Keuken Kampioen Divisie blijven staan. FC Dordrecht blijft aansluiting houden bij plek 2.

FC Dordrecht 3-0 Jong Ajax

19' Schuurman 1-0

70' Haen 2-0

90+3' Seydoux 3-0

Opstelling Jong Ajax: Setford, Jetten (90+2' Oldensstam), Brandes, Verschuren, Ugwu, Steur, Faberski, Speksnijder (68' Chahid), Kalakoh (68' Boerhout), Rijkhoff, Vink (87' Abildgaard)