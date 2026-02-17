Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Het laatste Ajax Nieuws

Jong Ajax verliest van SC Cambuur: "Het is een apart mannetje"

Niek

SC Cambuur won maandagavond met 1-2 op bezoek bij Jong Ajax en Henk de Jong was na afloop tevreden met het resultaat. De oefenmeester was blij met de inbreng van Remco Balk, die in de eerste helft een penalty 'versierde' na een overtreding van Jong Ajax-keeper Joeri Heerkens. 

"Balkie is een aparte speler. Het is zo'n leuk gastje ook in je ploeg", vertelt De Jong voor de camera van ESPN. "Ik zet hem er weleens naast en dan wordt-ie pissig. Hij is wel een hele reële jongen. Hij is voor ons goud waard, een goudhaantje. Hij doet in de wedstrijden weleens dingen, dan denk je: wat is het een apart mannetje. Maar het is een hele leuke, lieve jongen, alleen in de wedstrijden wil hij winnen en dat zie je nu ook", lacht hij. 

Mark Diemers nam bij de winnende goal van Baouf de assist voor zijn rekening. "Daar zeg ik maar niks over. Dan moet ik het weer de hele week horen", legt De Jong uit. "Het is zo'n mannetje, hij kent al die statistieken van jullie, hoor. Hij houdt het allemaal bij, wat dat betreft is het net een oud wijf", vertelt hij over de 32-jarige middenvelder, die dit seizoen al zes doelpunten en twaalf assists achter zijn naam heeft staan. 

De club uit Leeuwarden staat op dit moment op een tweede plek in de Keuken Kampioen Divisie, hoewel ADO Den Haag inmiddels al twee wedstrijden meer gespeeld heeft in de Keuken Kampioen Divisie. "Wij moeten nu nog drie wedstrijden inhalen, dus we moeten zorgen dat we er nog wat punten bij krijgen, dan is het lastig inhalen", vervolgt De Jong over het verschil met de koploper. "We hebben nog veertien wedstrijden, als we er zes, zeven winnen, dan zijn we er volgens mij. Ik ben niet gek. Als we normaal doen, dan redden we het", voorspelt hij. 

Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Jong Ajax Keuken Kampioen Divisie
