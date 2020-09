Geschreven door Jessica Westdijk 29 sep 2020 om 11:09

Jong Ajax speelde op een grauwe maandagavond tegen Excelsior. De jonge Amsterdammers zullen met een goed gevoel beginnen aan de wedstrijd na de overwinning op Go Ahead Eagles. Maandagavond speelden de jonge Amsterdammers voorlopig voor de laatste keer voor het thuisfront of andere Ajacieden. Het kabinet heeft besloten dat de aankomende 3 weken geen supporters aanwezig mogen zijn bij sportwedstrijden.

De wedstrijd begon iets later dan verwacht door de uitgevallen lichtmasten, maar na het eerste fluitsignaal begon Jong Ajax erg scherp aan de wedstrijd. In de vorige wedstrijden kregen de Amsterdammers veel de bal, maar de Rotterdamse ploeg liet dat duidelijk niet toe. Excelsior liet zien dat zij niet onder de indruk waren van de jonge Amsterdammers en was in de 8ste minuut al dichtbij de openingstreffer, maar de eerste grote kans van de wedstrijd werd afgevlagd wegens buitenspel. Excelsior bleef brutaal en kreeg de volgende grote kans. Dat zagen ook kritische supporters, maar het schot van Joel Swarts miste kracht.

Na 28 minuten had ook Jong Ajax voor het eerst op doel geschoten. Het afstandsschot van Giovanni richting de tweede paal werd gemakkelijk tegengehouden door Alessandro Damen. Het eerste gedeelte van eerste helft was Excelsior duidelijk de gevaarlijkere ploeg, maar het tweede gedeelte liet Jong Ajax zich steeds meer gelden. Naci Unuvar zag zijn afstandsschot net naast gaan en Terrence Douglas zijn voorzet ging aan iedereen voorbij. Jong Ajax vond in de 45ste minuut eindelijk een paar keer achter elkaar een medespeler tussen de hele kleine ruimtes. Unuvar werd uiteindelijk gevonden en stond gelijk in een gevaarlijke positie, maar ook zijn twee schot van de wedstrijd verdween net naast de buitenkant van de paal. De scherpte ontbrak bij beide ploegen wat ervoor zorgde dat de stand onveranderd bleef.

Jong Ajax ging maandagavond voor het eerst in het seizoen 20/21 rusten met 0-0. De 22 spelers die in de eerste helft op het veld stonden slaagden er niet in om de score open te breken. Mitchell van der Gaag bracht daarom in rust ook Brian Brobbey. De grote sterke spits kan je wel op die missie sturen om een doelpunt te maken.

Brobbey was vanaf minuut 1 dan ook gelijk erg gretig en ging duidelijk op zoek naar een doelpunt. Dat betaalde zich ook uit in de 50ste minuut, toen hij dankzij Devyne Rensch de 1-0 binnen kon tikken. Brobbey bleef gevaarlijk en had in de 53ste minuut al bijna de 2-0 op zijn voet alleen lag Damen in de weg. Ajax kwam uitstekend uit de kleedkamer en stond na 58 minuten al op 2-0 voorsprong. Na een hard afstandsschot van Kenneth Taylor kwam de bal voor de voeten van Lassina Traoré en schoot zonder te twijfelen de bal achter de keeper van de Rotterdammers. De ruimtes werden steeds groter en de Amsterdammers zagen dat gelijk. Zij speelden de bal sneller over en vonden steeds vaker de juiste kleur.

Excelsior kreeg wel nog wat kleine kansen, maar Kjell Scherpen was net als zijn teamgenoten erg scherp uit de kleedkamer gekomen. Na een explosieve beginfase in de tweede helft zocht de ploeg van Mitchell van der Graag iets meer de rust en hielden de spelers de bal langer in de ploeg. Excelsior leek dat ook wel fijn te vinden want het zag er naar uit dat de jongens uit Rotterdam er conditioneel helemaal doorheen zaten. Marinus Dijkhuizen wisselde dan wel nog een paar keer voor wat nieuwe energie, maar die hadden ook niet hun beste dag. Wie wel een hele goeie dag had was Kenneth Taylor. De Amsterdamse middenvelder, die een tijdje terug nog bij tekende, is een vaste waarde voor het elftal van Mitchel van den Graag. Taylor verplaatste de bal telkens heel goed van kant naar kant en scoorde net als tegen Go Ahead Eagles een doelpunt. Na een snel genomen hoekschop dribbelde Taylor de zestien in en schoot de bal bekeken in de verre hoek. 3-0: de Amsterdamse middenvelder had ook gelijk de eindstand op zijn voet. Jong Ajax gaf in de tweede helft een soort afscheidsshowtje weg voor het thuisfront en de supporters, maar de Ajacieden kunnen niet lang blijven genieten. Vrijdagavond spelen de Amsterdammers namelijk alweer tegen NAC Breda het prachtige Rat Verlegh Stadion zal dan wel helaas leeg zijn.