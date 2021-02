Geschreven door Luuc Knul 15 feb 2021 om 21:02

© Proshots

Jong Ajax nam het maandagavond op tegen de hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie; FC Dordrecht. De Schapenkoppen hadden uit de laatste 7 wedstrijden slechts één punt behaald. Jong Ajax wilde de aansluiting met de top 8 behouden, maar gaven de voorsprong in de slotfase helemaal weg.

Jong Ajax begon met enkele sterkhouders in de basis, met onder andere het duo Brian Brobbey en Lassina Traoré voorin. Ook Ünüvar en Sontje Hansen stonden aan de aftrap. In de eerste helft gebeurde er weinig spectaculairs. Dordrecht probeerde het wel, maar kwam slechts tot één grote kans. Een ingestudeerde corner werd hard ingeschoten door Jari Schuurman, maar doelman Raatsie bracht redding. Luttele minuten later zette Traoré met een steekpass Brian Brobbey alleen voor de doelman, maar de spits faalde in de afronding.

Ajax speelde inspiratieloos en creëerde weinig grote kansen tegen een tandeloos Dordrecht. Op de kansjes voor Brobbey en Schuurman na, gebeurde er wel erg weinig in de eerste helft, met een logische 0-0 ruststand als gevolg.

In de tweede helft kabbelde het rustig voort, waarbij Jong Ajax wel meer de aanval zocht. Dit had in de 55e minuut resultaat: Brian Brobbey leek buitenspel te staan maar mocht verder, legde af op Traoré en die zorgde met een simpele intikker voor de 1-0. Diezelfde Traoré leek een paar minuten later zijn tweede treffer te maken, maar dit keer werd de goal wel afgekeurd voor buitenspel.

Hoewel Jong Ajax niks te duchten had van de bezoekers, gaven de Amsterdammers in een kleine 10 minuten de voorsprong volledig weg. In de 77e minuut maakte Taylor hands, en ging de bal op de stip. De verdediger had hier zelf geen weet van en dus was het een zware straf. De penalty werd benut door Bannis, die de stand gelijk trok. Slechts 7 minuten later maakte Muringen de verrassing compleet: hij schoot snoeihard raak uit de rebound. Toen vlak hierna Llansana rood kreeg voor het neerhalen van een doorgebroken speler, kon Dordrecht zich op gaan maken voor de eerste driepunter sinds 6 december 2020.

Door dit verlies blijft Jong Ajax op een teleurstellende 11e plek in de Keuken Kampioen Divisie. 19 februari speelt de ploeg van Van der Gaag thuis tegen Cambuur.