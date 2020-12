Geschreven door Auke Kooreman 08 dec 2020 om 14:12

Jong Ajax moest maandagavond meer verdedigen dan de jonge spelers gewend zijn, maar wist wel op voorsprong te komen. De voorsprong hielden de Amsterdammers lang vast, maar gaven de 3 punten in de laatste minuten toch weg.

Na een langere pauze dan normaal mocht de selectie van Mitchell van der Gaag maandagavond weer voetballen. De jonge spelers namen het op tegen de oudere Eindhovense selectie. Eindhoven heeft een grote mix van jong en oud en gaat al een lange tijd mee in het tweede Nederlandse voetbalniveau. De uitploeg was de eerste ploeg die echt gevaarlijk werd en bleek uiteindelijk ook gevaarlijkste ploeg uit de eerste helft te zijn. Met een schot buiten de zestien, een kopbal van dichtbij en een bal op de lat moest Kjell Scherpen vaak optreden. De keeper liet zijn talent duidelijk zien op De Toekomst.

Eindhoven was de betere, maar moest vroeg in de wedstrijd noodgedwongen wisselen. Jort van de Sande was in botsing gekomen met de boomlange Scherpen en werd vervangen voor Joey Sleegers. Sleegers ging de strijd aan met de verdediging van Jong Ajax, maar wist zelf niet gevaarlijk te worden. Een goal voor de uitploeg hing in de lucht, maar het doelpunt viel aan de andere kant. Jong Ajax had de gehele wedstrijd nog geen een keer op doel geschoten. Eindhoven hield de deur goed op slot, maar nota bene verdediger Devyne Rensch zag dat de deur op een klein kiertje stond en maakte vervolgens een echte spitsengoal. De Ajacieden waren maandagavond erg effectief. Na de goal viel de wedstrijd een beetje stil en werd het heel even onsportief op het veld. In de laatste minuten van de extra tijd werd de Amsterdamse ploeg nog een keer gevaarlijk in de eerste helft, maar Victor Jensen vond in plaats van het net de paal.

Het tempo en niveau daalde in de tweede helft flink. Eindhoven creëerde net als de in eerste helft meer schoten, maar daar bleef het dan ook bij. Jong Ajax moest zich een keer meer focussen op het verdedigen dan op het aanvallen. Dat ging de Amsterdammers verrassend goed af met veel hulp van de keeper. Van de wedstrijd konden de wisselspelers en journalisten niet heel warm van worden. Het spel lag vaak stil en ging niet zoals in vele andere wedstrijden van Jong Ajax op en neer. Na 60 minuten voetballen nam de ploeg Van der Gaag het spel in eigen hand. Jong Ajax hield Eindhoven op eigen helft en voetbalde snel onder de Eindhovense druk uit. Jensen kwam in de 65ste minuut wederom in een kansrijke positie, maar de Deen wist ook deze kans niet te benutten.

Het laatste kwartier ging in en de grote kansen bleven nog altijd uit. Hassane Bande kreeg van de trainer wel nog 15 minuten speeltijd. De buitenspeler kwam vanuit België naar Nederland, maar wist nog niet echt potten te breken in Nederland. In de korte tijd die de aanvaller kreeg, lukte het hem niet om heel positief op te vallen. Scherpen kreeg daarvoor wat meer tijd en ruimte. De doelman deed dat maandagavond dan ook uitstekend. De keeper was erg overtuigend en hield lang de nul, maar wist een doelpunt vanaf 11 meter niet te voorkomen. Een onverwachte gelijkmaker in de laatste minuten zorgde voor een verbaasd gezicht bij de trainer van de thuisploeg. Jong Ajax moest daardoor toch nog de aanval opzoeken, maar de Amsterdammers konden in de laatste minuten de uitslag niet positief omdraaien.