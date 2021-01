Geschreven door Auke Kooreman 26 jan 2021 om 09:01

De eerste 0-0 van het seizoen was dichtbij, maar schijn bedroog. Jong Ajax – Go Ahead Eagles werd uiteindelijk geen bloedeloos gelijkspel. In blessuretijd maakte Go Ahead plots de 0-1 en 0-2.

Maandagavond de start van het begin van het dubbele schema in de laatste week van januari. Ajax tegen Go Ahead Eagles. Een zeventienjarig centrum tegen de zesendertigjarige spits Jacob Mulenga. De spits, die zijn beste jaren kende bij FC Utrecht, speelde voor het eerst in zijn carrière op De Toekomst. De wedstrijd schakelde veel van kant. Alleen bleven de kansen uit in het eerste halfuur. Ajax stond maandagavond aan de start met Lassina Traoré. De spits uit Burkina Faso kreeg maandagavond een helft, maar wist geen indruk te maken. Een vrije trap op de rand van de zestien wist Traoré alleen te creëren.

Met een hevige regenbui boven Amsterdam maakte dat de wedstrijd er niet beter op. Beide ploegen doken de kleedkamers in met totaal zes doelpogingen waarvan er twee op doel waren. De wedstrijd bevatte veel kleine overtredingen waardoor het spel vaak stillag en de ruimtes nog kleiner werden dan die al waren.

Na exact negenveertig minuten beleefde Jong Ajax hun eerste doelpoging. De ingevallen Brian Brobbey werd alleen niet heel gevaarlijk met een simpele kopbal, maar dat werd de uitploeg wel. Erkan Eyibil raakte snoeihard de paal. Go Ahead Eagles ging in de tweede helft opzoek doelpunten en creëerde ook kansen, maar was niet scherp genoeg in de afronding. Jong Ajax ging ook met alle goede bedoelingen opzoek naar een goal, maar kwam telkens niet in een kansrijke positie. De Amsterdammers hadden veel de bal, alleen bereikten niet of nauwelijks de zestienmeter van Go Ahead Eagels. In de laatste minuten kregen beide ploegen nog een wereldkans. Beide trainers knepen hem nog even op de natgeregende dug-outstoeltjes.

Na de spannende laatste minuten was Kees van Wonderen de lachende coach. In de laatste minuut kreeg Go Ahead Eagles een onterechte hoekschop. De jarige Sam Hendriks liet dat koud en wist in de laatste minuten de 0-1 binnen te koppen. Na de late treffer gingen de Amsterdammers nog met zijn allen opzoek naar de gelijkmaker. Echter met een paar man te veel, waardoor Bradley van Hoeven makkelijk de 0-2 erin kon tikken.