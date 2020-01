Geschreven door Mitch Marinus 24 jan 2020 om 22:01

Jong Ajax heeft de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie na een speelronde alweer verloren. In Nijmegen kwamen de beloften op een 1-3 voorsprong, maar werden de punten uiteindelijk verdeeld.

De openingsfase in het Goffertstadion was voor de thuisploeg. In de derde minuut werd doelman Kjell Scherpen meteen getest door Musaba, maar doelman doorstond deze test goed door met zijn voet redding te brengen. Er volgde wel snel daarna een corner, welke hard op doel werd gekopt door Kvida. Scherpen had hierop het nakijken, maar kon opgelucht ademhalen toen hij de bal tegen de lat hoorde gaan.

In het vervolg van de eerste helft ging het op en neer in Nijmegen, maar grote kansen werden er nauwelijks gecreëerd. Desondanks was het kort voor het laatste fluitsignaal toch raak voor Jong Ajax. Na een snelle counter kreeg Danilo de kans om naar binnen te gaan en vervolgens in de verre hoek raak te schieten. Na een koprol van de Braziliaan keek arbiter Van der Laan op zijn horloge en was het meteen tijd voor de rust.

Oud-Ajacied

Na rust kwam NEC snel langszij via oud-Ajacied Zian Flemming. De middenvelder mocht vanaf elf meter aanleggen en schoot perfect via de binnenkant van de paal raak. De thuisploeg leek vervolgens door te stoten, maar Jong Ajax toonde zich van de meest effectieve kant in Nijmegen. Een steekpass van Taylor zette Brobbey alleen voor de doelman, waarna hij liet zien waarom hij in de spits staat. Even later was het weer Brobbey met een doelpunt, maar deze goal zal eerder de boeken in gaan als een prachtige ‘teamgoal’.

🎯 | Tiki-taka Brobbey! De spits is het eindstation van een zeer fraaie aanval van Jong Ajax. #necjajhttps://t.co/OoWYhvmbQZ pic.twitter.com/SWK1HI9ifG — FOX Sports (@FOXSportsnl) January 24, 2020

Speciale lichting

Jong Ajax leek met deze treffer de winst binnen te hebben, maar tien minuten voor tijd kwam de spanning toch weer terug in de wedstrijd. Musaba scoorde vrijwel uit het niets, waarna het publiek in Nijmegen weer volledig achter de ploeg ging staan. Uitgerekend was het weer Zian Flemming die de comeback compleet maakte en Scherpen voor de tweede keer op de avond passeerde. De oud-Ajacied, die in het seizoen 2017/2018 kampioen werd met Jong Ajax vertelt lachend na de wedstrijd: “Ik denk dat wij niet voor niets een speciale lichting waren bij Ajax in dat seizoen. Daarom ben ik wel blij dat we twee puntjes van ze af hebben gesnoept, zodat wij de enige in de geschiedenisboeken blijven met die prestatie.”