Geschreven door Mitch Marinus 28 feb 2020 om 22:02

Jong Ajax heeft vrijdagavond met 2-2 gelijk gespeeld tegen Telstar. De ploeg van Mitchell Van der Gaag kwam vrij snel op een 2-0 voorsprong, maar toch kwamen de bezoekers langszij.

Na de overwinning van vorige week op Helmond Sport (0-2) stond vrijdagavond de volgende tegenstander op Jong Ajax te wachten. Telstar kwam vanuit Velsen-Zuid, waar Ajax in de tweede ronde van de beker won, naar de Toekomst. De beloften wonnen eerder dit seizoen ook van Telstar (2-3). De Amsterdammers kwamen in november op een 0-3 voorsprong, maar maakte het in de slotfase onnodig spannend. Doelpuntenmakers namens Ajax waren Jasper Ter Heide, Carel Eiting en Jurgen Ekkelenkamp.

Vrijdagavond stonden beide teams, onder natte, winderige omstandigheden tegenover elkaar op de Toekomst. Van der Gaag koos met Regeer, Jensen en Taylor voor het zelfde middenveld dat tegen Helmond Sport begon.

De laatste van de drie zette in de twintigste minuut de eerste trefzekere aanval op. De middenvelder speelde Hansen aan, die de bal met een balcontact verlengde. Hiermee versnelde de aanval, welke uiteindelijk wat gelukkig in een doelpunt resulteerde. Verdediger Shayne Pattynama wilde namelijk de bal wegwerken, maar hij schoot hard tegen Hansen aan en vervolgens rolde de bal langzaam het doel in.

Ook bij de tweede treffer, zo’n vijf minuten later, was het geluk aan Amsterdamse zijde. De bal kwam uit het niets voor de voeten van Victor Jensen, waarna de Deen niet twijfelde en raak schoot.

In de tweede helft, waarin de omstandigheden nog steeds enorm nat waren, leek Jong Ajax in de beginfase makkelijk stand te houden. Een doelpunt van Reda Kharchouch na een klein uur voetballen zorgde echter voor verandering. Telstar zette aan en dwong Kjell Scherpen tot een aantal reddingen. De doelman hield daarmee zijn ploeg op de been, maar nadat de bal na een handsbal op de stip werd gelegd, moest ook Scherpen de gelijkmaker toestaan.

De Amsterdamse beloften gaven door de matige tweede helft de voorsprong uit handen en dus moesten de punten worden verdeeld. Jong Ajax, de nummer 3 van de competitie, neemt het volgende week op tegen FC Volendam. De ploeg van Wim Jonk staat met twee punten minder een plek lager op de ranglijst.