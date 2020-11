Geschreven door Auke Kooreman 21 nov 2020 om 12:11

Jong Ajax staat op 3 punten na 2 wedstrijden in de tweede periode en wist voor de interlandperiode in de laatste minuten nog te winnen van koploper Cambuur. De Amsterdammers begonnen wonderbaarlijk vrijdagavond, maar verspeelden de 3 punten toch nog op een speelse onervaren manier.

De Amsterdammers hadden twee weken niet gespeeld vanwege de interlandperiode, maar hadden niet veel tijd nodig om op voorsprong te komen. Na 5 minuten leidden de Amsterdammers met een 0-2 voorsprong . Brian Brobbey kon twee keer van dichtbij scoren. In de 3de minuut liet de aanvoerder Wouter van der Steen kansloos vanaf 11 meter en 2 minuten later was de makkelijk scorende spits de laatste pion van een mooie opgezette aanval. Jong Ajax begon uitstekend, maar in de 8ste minuut was de restverdediging van Mitchell van der Gaag ver te zoeken. De Bosschenaren deden alles goed, maar Adrien Bongiovanni verloor het 1 tegen 1 duel van Dominik Kotarski. De trainer keek opgelucht naar de bank, maar ziet het toch te vaak gebeuren bij zijn onervaren ploeg. Jong Ajax had een wisselvallige eerste periode achter de rug en liet vooral veel punten liggen in de openingsfase van de competitie. Van der Gaag liet aan de media weten dat het constanter moest, maar sommige jongens nog wat tijd nodig hebben voordat iedereen op honderd procent zit.

De eerste helft naderde het einde, maar de stand was nog altijd onveranderd. Den Bosch was telkens onzorgvuldig in de laatste fase en liet 2 grote kansen liggen. De twee kleine kansen maakten de Amsterdammers niet nerveus en gingen vrolijk verder met kansen creëren. Victor Jensen en Sontje Hansen waren beide dichtbij, maar zagen hun schot net voor de lijn weggehaald worden. De combinaties liepen wel vrij soepel, maar bij de laatste pass of aanname in de zestien ontbrak vaak zuiverheid. De jonge jongens gingen de rust in met een mooie voorsprong. Een 0-2 overwinning mogen de Amsterdammers nooit weggeven en dat gaf Van der Gaag ook duidelijk aan in de kleedkamer. De Ajacieden zullen het speelse eruit moeten laten en Den Bosch geen honderd procent kansen meer geven.

De tovenaar van Jong Ajax, Naci Unüvar, kon vrijdagavond niet echt zijn magische benen laten spreken en werd na 45 minuten gewisseld. Van der Gaag paste een gebruikelijke wissel toe. Giovanni kwam in de plaats van Unüvar. De Braziliaan is bezig aan zijn eerste jaar in Nederland en maakte kennis met een koude Nederlandse voetbalavond. De Braziliaan kon in eerste minuten niet gelijk zijn stempel op de wedstrijd drukken en zag vanaf de linkerkant Kotarski in de fout gaan. Invaller Ryan Trotman stopte veel energie in wedstrijd en werd beloond voor het harde werken. De spits van de tweede helft kopte de bal achter de te laat uitgekomen Ajax-doelman en zorgde voor vreugde op tribune. Het geloof was terug bij de thuisploeg en de Ajacieden werden hoog onderdruk gezet. Ajax wist een enkele keer onder de druk uitkomen, maar de aanvallers brachten niet genoeg. Aan de stem Van der Gaag was duidelijk te merken dat de trainer aanvallend niet tevreden was en schreeuwde Max de Waal van de tribune af.

Den Bosch had duidelijk de wedstrijd overgenomen en de uitploeg bij de keel gegrepen. In de 72ste minuut was Trotman dicht bij de gelijkmaker, maar de spits moest nog even wachten op zijn heldenrol. Kotarski was deze keer wel alert en hield zijn ploeg op de been. 4 minuten later kwam de heldenrol voor Trotman toch en wist de Ajax-doelman zijn ploeg niet nog een keer op de been houden. Den Bosch kwam terug van een achterstand en toonde vrijdagavond veel vechtlust. Jong Ajax liet de voorsprong uit hun handen glippen en moesten het laatste kwartier nog alle zijlen bijzetten. Er werd bijgezet en een hele opvallende wissel toegepast door Van der Gaag. Giovanni moest na 41 minuten spelen het veld verlaten en leek niet geblesseerd richting de tribune te gaan. De trainer was duidelijk niet tevreden over zijn optreden en gaf een duidelijk signaal af naar de groep. Het moest beter, maar beter werd het niet. Jong Ajax kwam in de laatste 5 minuten via rommelige situaties dicht bij de overwinning, maar Van de Steen liet geen later treffer toe en hield de tweede helft zijn doel schoon.