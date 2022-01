Geschreven door Idse Geurts 18 jan 2022 om 11:01

Jong Ajax heeft maandagavond voor een nieuw clubrecord gezorgd. Door met 2-1 van FC Den Bosch te winnen, is Jong Ajax al dertien wedstrijden ongeslagen in de Keuken Kampioen Divisie. Nog nooit eerder was Jong Ajax zoveel wedstrijden ongeslagen.

Toch kwam deze overwinning niet zonder slag of stoot. Pas in de 86e minuut kwam de 2-1 op het scorebord te staan. Ar’Jany Martha wist een voorzet van debutant Jayden Banel in het doel te koppen. Door de overwinning op Den Bosch klimt de ploeg van John Heitinga naar de derde plek.

De talenten kregen ook complimenten vanuit het kamp van Den Bosch. “We hadden volgens mij wel meer goals tegen kunnen krijgen. Jong Ajax heeft genoeg kansen gehad, dat is een kwaliteit van die jongens. Die jaarlijkse wedstrijd bij Ajax is gewoon heel vervelend. Als die jongens gaan combineren, dan krijg je bijna hoofdpijn”, zo laat FC Den Bosch aanvoerder Wouter van der Steen optekenen.