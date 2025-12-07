Kick-off
'Opvolger Danny Blind genoemd': "Dat is best opmerkelijk"
Jong Ajax opnieuw onderuit: "Tot de 89e minuut ben je de held"

bron: ESPN
Joeri Heerkens
Joeri Heerkens Foto: © Pro Shots

Jong Ajax verloor vrijdagavond met 3-2 van Almere City. Twee goals in blessuretijd deden de Amsterdammers uiteindelijk de das om. 

Jong Ajax kwam laat terug van een 1-0 achterstand, maar incasseerde in blessuretijd alsnog twee doelpunten en verloor de wedstrijd. "Tot de 89e minuut ben je de held, denk ik", reageert Joeri Heerkens na afloop bij ESPN. "Dat het zo afloopt, had ik niet verwacht, had niemand verwacht. Het is gewoon heel jammer."

De beloften blijven op de negentiende plek in de KKD staan. Alleen Vitesse, dat een aantal punten in mindering kreeg, staat lager. "Er zaten een paar mooie reddingen bij, waaronder die penalty. Maar je baalt natuurlijk dat je drie tegengoals hebt geïncasseerd en dat je hier met nul punten staat", besluit Heerkens. 

