Geschreven door Jordi Baas 12 mrt 2021 om 23:03

Op vrijdagavond reisde Jong Ajax af naar Kerkrade. In het Parkstad Limburg Stadion wachtte Roda JC. De tegenstander, onder leiding van Jurgen Streppel, was in een aardige flow. Van de laatste zeven competitie wedstrijden werd er maar één verloren, verder werd er geen puntverlies geleden. Jong Ajax daarentegen haalde in de zeven voorgaande wedstrijd slechts vier schamele punten. Vrijdagavond konden beide ploegen een punt bijschrijven: 2-2.

De beste mogelijkheden tijdens de eerste helft waren voor de thuisploeg. Zo schoot Patrick Pflücke van een meter of zeven in de handen van Ajax-keeper Dominik Kotarski. Ajax was vlak voor rust dreigend in de omschakeling met Ar’jany Martha, na een actie van 30 meter heroverde Roda de bal. In de tegenstoot kwam Roda op voorsprong. Via de rechterkant kwam Roda op. Vanaf de achterlijn legde Dylan Vente af op Erik Valkenburg, die de bal achter Kotarski schoot. Direct was het rust.

De thuisploeg zette Jong Ajax regelmatig onder druk, in de hoop de bal te veroveren of Ajax te dwingen een fout te maken. Gedurende de hele wedstrijd had Jong Ajax weinig in de melk te brokkelen. De thuisploeg kwam na een geweldige pass van Pflücke op Vente op een 2-0 voorsprong. Weinig leek de Limburgers nog in de weg te staan om drie punten te verdienen. Echter toonde Jong Ajax het laatste kwartier mentale veerkracht.

Invaller Terence Douglas werd na het omspelen van twee Roda-spelers gevloerd. Scheidsrechter Jannick van der Laan wees naar de stip. Eerst wilde Lassina Traoré de penalty nemen, maar verdediger Neraysho Kasanwirjo ging achter de bal staan. Hij schoot de bal feilloos binnen. De Amsterdammers leefden op en zetten aan. Na goed combinatiespel werd er een corner verdiend. De eerste hoekschop leverde niets op, maar Jong Ajax mocht een tweede nemen. De bal werd door invaller Enric Llansana binnen gekopt. Opeens had Jong Ajax een resultaat in handen. In de slotfase gingen beide ploegen voor de overwinning, maar mogelijkheden kwamen er niet meer.

Door het gelijkspel kon Jong Ajax dus weer een puntje bijschrijven, maar een overwinning is alweer een tijdje geleden: 6 duels inmiddels. Op maandag weer nieuwe kansen, dan gaat de ploeg van Mitchell van der Gaag op bezoek bij Jong AZ.