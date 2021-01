Geschreven door Auke Kooreman 29 jan 2021 om 22:01

Vrijdagavond wist Jong Ajax met een kleine marge van Jong PSV te winnen. De spanning was tot de laatste seconden aanwezig, maar Jong Ajax liet zich niet in luren leggen en trok de overwinning over de streep. Hierdoor blijft de ploeg van Mitchell van de Gaag op de ranglijst het beste jeugdteam van de competitie.

Twee jong teams tegenover elkaar zorgt vaak voor een aantrekkelijke wedstrijd. De jonge talenten willen kosten wat het kost van elkaar winnen. Vrijdagavond was dat ook het geval tijdens de mini-topper. Kort na het begin stak er niet een team boven de andere uit, maar Jong Ajax was wel als eerst het dichtst bij een doelpunt. Victor Jensen kwam via een korte combinatie in het zestienmetergebied door de verdediging en haalde daarna gelijk snoeihard uit. Het schot vloog richting de kruising, maar Maxime Delanghe duwde de bal nog net tegen de onderkant van de lat. De Belgische doelman had tien minuten later geen antwoord op het tweede schot van de Deen. Jong Ajax liet de bal prachtig van de linksachter naar de rechtsvoorpositie gaan. Waarna de rechtsbuiten Sontje Hansen een goede lage voorzet gaf op Jensen. De Deen kon van dichtbij inschieten en had hierdoor toch zijn doelpunt. Na het doelpunt viel de wedstrijd een beetje dood. De kansen namen af en de spelers werden slordig in de passing of konden de bal niet vasthouden.

Eenmaal uit de kleedkamer had Jong Ajax het erg moeilijk. Jong PSV kreeg tweemaal toe een grote kans om de stand gelijk te trekken. Jong PSV liet de kans tot twee keer toe liggen. Na de grote kansen hield PSV het overgewicht en kwamen zij een paar keer in een kansrijke positie. Alleen stond de Ajax verdediging opvallend genoeg erg goed en lieten zij geen doelpunten toe. Na veel gemiste kansen was het na vijfenzestig minuten toch raak. Rechtsback Shurandy Sambo kwam door over de rechterkant en schoot de bal snoeihard achter Kjell Scherpen. De voorsprong was niet van lange duur. Jong Ajax vond de ruimte achter de laatste lijn. Hansen kwam een-op-een met Delanghe en die wist het schot van Hansen nog te stoppen, maar de rebound van Ünüvar niet.

Net als in de eerste helft viel de tweede helft na het doelpunt van Jong Ajax een beetje dood. Het spel lag vooral veel stil door blessures of door wissels van beide kanten. Jong Ajax had daar wel vrede mee en gebruikte blessures als rustmoment. Net als de spelers was de wedstrijd toe aan het einde. Jong Ajax werd in de laatste minuten vol naar achter geduwd en konden niks anders dan verdedigen en de bal naar voren schieten. Het was niet echt des Ajax, maar leverde wel de drie volle punten op.