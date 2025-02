Jong Ajax wint dankzij geweldige goal Bounida van Jong FC Utrecht

Het eerste gevaar kwam van de thuisploeg, maar de eerste goal van de bezoekers uit Amsterdam. Julian Brandes schoot een afvallende bal in een keer binnen. Daarna was Jong FC Utrecht nog een paar keer gevaarlijk, maar Rayane Bounida zorgde met een schitterende vrije trap voor de 0-2. Na rust moest de thuisploeg verder met tien man na een rode kaart van Ivar Jenner. Mees Akkerman bracht vlak voor tijd nog even de spanning terug, maar het duel eindigde in 1-2.

Jong Ajax klimt door de zege naar de veertiende plek. Jong FC Utrecht blijft met zeventien punten negentiende staan.

Jong FC Utrecht 1-2 Jong Ajax

19' Brandes 0-1

42' Bounida 0-2

89' Akkerman 1-2

Opstelling Jong FC Utrecht: De Graaff, Ghaddari, Kooy, Kloosterboer, Held, Jenner, Van der Wegen (58' Dundas), Yah (57' Agougil), Menzo (58' Schlichtung), Charalampoglou (85' Varjund), Edhart (79' Akkerman)

Opstelling Jong Ajax: Setford, Jetten (64' Wolff), Van de Pavert (75' Jermoumi), Johnson, Ugwu, Bounida (64' Verkuijl), Brandes, Chourak (15' Chahid), Faberski, Rijkhoff, Speksnijder (46' Vink)