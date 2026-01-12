Groeten uit Grolloo
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Jong Ajax wint eindelijk weer eens en verlaat de laatste plek

Gijs Kila
bron: AjaxFanatics
Jong Ajax juicht
Jong Ajax juicht Foto: © BSR Agency

Jong Ajax is de hervatting van de Keuken Kampioen Divisie goed begonnen met een overwinning op Jong AZ. Dankzij de zege verlaten de Amsterdammers de laatste plaats op de ranglijst.

In Wijdewormer kreeg Jong AZ kans op kans, maar raakte het tweemaal de lat en eenmaal de paal. Jong Ajax was effectiever en kwam voor rust op voorsprong via een eigen doelpunt van Billy van Duijl. 

Na de pauze verdubbelde Don O’Niel de marge vanaf de strafschopstip. Jong AZ deed via Rio Robbemond nog iets terug, maar verder kwam het niet. Door het resultaat zakt Vitesse weer naar de laatste plek.

