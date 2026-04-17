Jong Ajax wint eindelijk weer na vier nederlagen op rij
Jong Ajax heeft een broodnodige overwinning geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van Paul Nuijten won met 1-0 van Jong PSV en zette daarmee een einde aan een reeks van vier nederlagen op rij, al blijft de Amsterdamse beloftenploeg hekkensluiter.
Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam op naam van Don O’Niel, die raak schoot na een assist van Avery Appiah. Daarmee wist Jong Ajax het verschil te maken in een duel waarin de marges klein waren, maar de efficiëntie uiteindelijk doorslaggevend bleek.
Opvallend aan de kant van Jong PSV was de rentree van Nick Olij onder de lat. De doelman maakte na blessureleed zijn comeback, maar kon niet voorkomen dat hij eenmaal moest vissen. Daarnaast maakte ook Maximilian Ibrahimovic zijn rentree na een lange afwezigheid. De aanvaller viel in, maar wist geen stempel te drukken op het duel en bleef zonder doelpunt.
